Éducation : colonie de vacances, entre éveil de partage et orientations

Informatique, langues, coiffure, perleries, choix de métiers, journalistes, avocats, policiers pour ne citer que ceux-là, il faut inculquer l'esprit de partager, gage de paix.



C'est dans cette nouvelle vision que la compagnie Hadre Dounia lance la 5ème édition de la colonie de vacances au sein du Centre Koulsy Lamko, au quartier Habbena, sur la route de l'hôtel Mirande, dans le 7ème arrondissement. Elle est placée sous le thème, « la réussite n'a pas de classe sociale, d'ethnie ou de religion ».



« C’est ce que nous voulons inculquer dans la tête des enfants cette année », a déclaré Jean Kevin alias Hadre Dounia, président dudit Centre. C'est dans une ambiance studieuse et enthousiaste que les enfants ont applaudi l'ouverture de cette colonie de vacances qui va durer un mois, tous les jours de 7h à 13h, pour les enfants de la maternelle au secondaire.



Il s’agit de la Promotion Goukouni Weddeye, seul président tchadien vivant, a souligné Hadre Dounia.