Élection à la HAMA : Zara Yacoub milite pour le rétablissement de la confiance avec les médias privés

Plusieurs candidats sont en lice, notamment Mme Zara Yacoub, actuelle coordonnatrice de la radio Dja FM. Nous sommes allés à la rencontre de cette candidate pour recueillir son plan d'action. Au micro d'Alwihda, Zara Yacoub a rappelé dans son propos liminaire que la HAMA est avant tout une institution de l'État, disposant de ses propres textes. Elle décline son programme en deux grands axes : le rétablissement de la confiance entre la HAMA et les médias privés, puis la promulgation de la loi sur la publicité.



Selon la coordinatrice de la radio Dja FM, le rétablissement de la confiance entre les deux entités, à savoir la HAMA et les médias privés, est nécessaire. Elle ajoute que "s'il n'y a pas de confiance entre ces deux entités, le Tchad sera tout le temps à la une des journaux internationaux, on dira qu'il n'existe pas de liberté".



Concernant les lois sur la publicité, Zara Yacoub affirme qu'il est temps aujourd'hui pour le Tchad de disposer de ces textes. C'est ce qui explique le fait que les médias privés n'arrivent pas à subvenir totalement à leurs besoins. "Individuellement, ces médias ne disposent pas de recettes car la publicité n'est pas bien organisée au Tchad", martèle-t-elle.



Enfin, il convient de noter que Zara Yacoub est titulaire d'une licence en lettres modernes, puis diplômée de l'Institut National de la Communication Audiovisuelle de France. Après un passage à la Télévision nationale tchadienne, dont elle fait partie des 11 membres ayant participé à sa création, elle s'est également démarquée après un séjour de deux ans dans une télévision sud-africaine. Par ailleurs, Zara Yacoub est productrice de quelques films tchadiens. Elle est également consultante et chercheuse au niveau du CEDPE.