Annonce de Succès Masra

Dans un post sur Facebook, M. Masra a déclaré : « Rendez-vous au 20 octobre pour cet hommage aux martyrs de la justice et l’égalité et pour parler de l’avenir de notre lutte de libération. »



Réflexions de la Vice-Présidente

Hoinathy M. Claudia, vice-présidente du parti, a évoqué l'importance de la détermination collective, soulignant que : «Je me suis réveillée ce matin en pensant encore aux résolutions de la convention. Après la réunion de la direction d’hier, je me rends compte de l'efficacité de l'intelligence collective. Préparons nous, transformateurs a une autre traversée de désert, peut être encore plus rude, plus chaude, plus aride. Que notre détermination soit notre arme. Oui JUSTICE et ÉGALITÉ égalent à DIGNITÉ. Notre force , notre énergie renouvelable c'est toi LE PEUPLE. Pour le changement que vous êtes sortis massivement demander ce 6 mai, nous allons ensemble nous battre. A vous nos Martyrs, vous êtes désormais la direction, le guide de nos plus grandes décisions, pour vous nous avons devoir de résultats. Soyons tous prêts pour le message de nôtre Président Dr Succès MASRA ce 20 octobre. Restons focus.»



Position sur les Élections

Succès Masra a précédemment indiqué que son parti ne participerait pas aux élections législatives, locales et municipales prévues le 29 décembre 2024, en raison de conditions jugées inappropriées. Il a énoncé des conditions pour une éventuelle participation, notamment : établir un consensus bipartite pour les cinq prochaines années, reporter les élections à 2025 en raison des inondations, modifier la loi sur les circonscriptions électorales, réexaminer la composition de l’ANGE et réformer l'armée.



Réactions et Implications

Les déclarations de Masra suscitent des interrogations parmi les analystes politiques. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, cela pourrait être perçu comme une trahison des électeurs, qui espéraient une amélioration de leur situation.



Ces analyses poliques estiment que les actions de Masra pourraient être influencées par ses relations avec les États-Unis, particulièrement après des tensions liées à l'expulsion des militaires américains par les autorités du Tchad. Malgré cela, des responsables américains espèrent un dialogue sur la coopération militaire après les élections.



À l'approche du 29 décembre 2024, la position des Transformateurs reste incertaine, mettant en lumière les défis politiques au Tchad. La déclaration de Succès Masra le 20 octobre sera cruciale pour clarifier la trajectoire du parti et ses intentions vis-à-vis des élections à venir.