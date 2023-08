Élections référendaires au Tchad : les partis politiques s'engagent contre les pratiques déloyales

Lors de la cérémonie de clôture, Dr Nasra Djimasngar a souligné que ce séminaire, une première, avait pour objectif de former les représentants des partis politiques ainsi que les cadres en prévision des compétitions politiques à venir, qui s'annoncent ardues. Il a insisté sur la nécessité d'éviter les pratiques déloyales pendant les élections et a encouragé les participants à se battre sur le terrain pour obtenir une représentation locale et nationale.



De son côté, M. Wadja, conseiller aux élections auprès du PNUD, a salué l'esprit de dialogue ainsi que la présence de plusieurs générations de jeunes acteurs politiques lors de son discours. Il a exprimé le souhait de voir davantage de femmes s'impliquer dans la politique, conformément aux recommandations formulées. Il a également souligné l'importance de collaborer avec le Cadre National des Partis Politiques pour organiser des formations et des séminaires à l'intention des représentants des partis avant les élections, et a exprimé sa gratitude envers l'esprit de dialogue en faveur d'élections référendaires crédibles.