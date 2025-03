Éliminatoires CAN 2026 : Les SAO du Tchad lourdement battus par le Ghana (5-0)

Le ton de la rencontre a été donné très tôt, avec un but dès la 2ᵉ minute signé Antoine Semenyo, profitant d'une défense tchadienne encore en rodage. Les Black Stars ont rapidement accentué leur domination, doublant la mise grâce à Iñaki Williams, puis en inscrivant un troisième but juste avant la mi-temps, mettant les SAO sous une pression constante.



À la pause, le Tchad était déjà mené 3-0, et malgré une tentative de réorganisation en seconde période, le Ghana a continué sur sa lancée, ajoutant deux autres réalisations pour sceller un score final de 5-0.



Malgré cette lourde défaite, il est important pour la sélection nationale de rester solidaire et combative, et surtout de tirer les enseignements de cette rencontre. Le parcours dans ces éliminatoires est encore long, et chaque match représente une occasion de rebondir et de progresser.



L’heure est désormais à l’analyse et au travail pour les hommes du sélectionneur tchadien, qui devront rectifier le tir lors des prochaines journées qualificatives.