Éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 - Vincent Aboubakar : Un doublé historique et un nouveau record pour le Cameroun et l'Afrique

Grâce à ses deux buts, Aboubakar a porté son total à 35 réalisations sous le maillot des Lions Indomptables, devenant ainsi le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection camerounaise derrière Roger Milla (53 buts).



Au-delà de ce record national, Aboubakar confirme son statut d'attaquant de classe internationale. Ses performances régulières et son sens du but aiguisé font de lui l'un des attaquants les plus redoutables du continent africain.



Ce succès face au Cap-Vert permet au Cameroun de prendre une option importante dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Les Lions Indomptables occupent désormais la première place du groupe B avec 7 points, devant le Cap-Vert (4 points), la Tanzanie (3 points) et le Malawi (1 point).



En résumé, Vincent Aboubakar a réalisé une performance remarquable ce samedi, en inscrivant un doublé décisif pour le Cameroun et en battant un nouveau record historique. Son talent et sa détermination font de lui un atout majeur pour les Lions Indomptables dans leur quête d'une qualification pour la Coupe du Monde 2026.



Cette performance confirme le statut de Vincent Aboubakar comme l'un des meilleurs attaquants d'Afrique et du monde. Il sera sans aucun doute l'un des joueurs à suivre de près lors des prochaines échéances du Cameroun.