Eliminatoires de la Coupe du Monde 2026 : le point sur le classement à mi-chemin des qualifications

Le Cameroun (huit points) invaincu et bien que porté par les records de son capitaine Vincent Aboubakar , a cédé le deuxième match nul de sa campagne en Angola le 11 juin dernier. Les Lions Indomptables laissent la Libye et le Cap Vert se rapprocher dangereusement (7 points) au sein du Groupe D.Mais le groupe le plus serré semble être le Groupe C, avec le Rwanda, l’Afrique du Sud et le Bénin, qui enregistrent tous les trois sept points (deux victoires, un nul et une défaite chacun). Au sein du Groupe G, l’Algérie et le Mozambique se disputent la première place avec neuf points chacun, tout comme les Comores et le Ghana dans le Groupe I.Les deux surprises pour l’instant sont surtout les performances inquiétantes de deux nations ayant fait un beau parcours durant la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Le Nigéria, battu en finale de la CAN par la Côte d’Ivoire, n’a toujours pas gagné le moindre match dans son Groupe C. Pourtant, les Super Eagles sont la nation africaine qui possède le plus de joueurs favoris pour remporter le prochain Ballon d’Or parmi ceux listés sur les sites proposant des paris foot du jour au Cameroun : Victor Boniface (Bayer Leverkusen) et Victor Osimhen (SSC Napoli) sont dans la liste avec une cote de 101 le 17 juin 2024. Les deux joueurs n’ont toujours pas réussi à porter leur équipe nationale pour décrocher trois points.