AFRIQUE En visite d’Etat à Pekin : Denis Sassou N'Guesso salue l'initiative chinoise "de la route et de la ceinture"

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 5 Septembre 2018 modifié le 5 Septembre 2018 - 20:07

Après sa participation au 3 ème forum de coopération Chine-Afrique de Beijing, du 3 au 4 septembre, Denis Sassou N'Guesso entreprend à partir de ce 5 septembre une visite d'Etat en Chine. Après sa réception au grand palais du peuple par son homologue chinois, Xi Jinping, le chef d'Etat congolais a salué l'initiative chinoise " de la route et de la ceinture" bénéfique pour l'Afrique.

La coopération entre le Congo et la Chine est au beau fixe. Au cours de sa visite d'Etat qu'il entame en Chine, le président Denis Sassou-N’Guesso a communié avec le peuple chinois, avant de se retrouver en compagnie de son hôte, Xi-Jinping, au grand palais du peuple de Beijing. A cet effet, le chef de l’Etat congolais a salué l’initiative chinoise « de la route et de la ceinture » bénéfique pour l’Afrique. Ayant pour objectif de bâtir un réseau de commerce et d'infrastructures reliant l'Asie à l'Europe et à l'Afrique, l'initiative "la Ceinture et la Route" est une plate-forme ouverte et inclusive.



Denis Sassou-N’Guesso, qui est à sa 5ème visite d’Etat en Chine, s’est dit très touché par la marque d’accueil et d’hospitalité réservée à la délégation congolaise. Le chef de l'Etat congolais, par la suite, s’est réjoui de la tenue victorieuse du 19ème congrès du parti communiste chinois, qui a débouché sur la réélection de Xi-Jinping à la tête de l’Etat chinois.



Pour sa part, le président Xi Jinping a remercié le président Denis Sassou-N’Guesso pour cette énième visite en Chine ; une visite qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale et d’amitié entre la Chine et le Congo et dans le cheminement de celle effectuée en juillet 2016, par le chef de l'Etat congolais , au cours de laquelle le partenariat stratégique globale a été signé entre les deux parties. Dès lors, a rappelé le président chinois, la chine travaille avec le Congo dans la mise en œuvre de divers projets.



A noter que , la rencontre des deux personnalités a abouti à la signature de 4 accords de coopération économique et technique entre la Chine et le Congo ainsi qu' à un don de 26 milliards de Fcfa accordé par la Chine au Congo . Au cours de cette visite d'Etat, Denis Sassou N'Guesso prendra part au 5 ème forum Chine-Afrique, le 6 septembre et du 7 au 8, il effectuera une visite de travail à Shanghai.





























Dans la même rubrique : < > Congo : Un Camerounais suspecté de trafic échappe à la prison Cameroun : L’athlétisme et le football célébrés à Efok Cameroun : six trafiquants d’écailles de pangolins arrêtés à Douala