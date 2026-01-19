Le 11 janvier 2026, un protocole d'accord a été signé à Pékin entre le Ministère de l’Eau et de l’Énergie du Tchad et l’entreprise chinoise Luanqin International. Ce protocole concerne la construction d’infrastructures photovoltaïques d’une capacité totale de 200 MW, offertes sous forme de don.
TCHAD
Énergie : Le projet photovoltaïque Tchad–Luanqin de 200 MW entre en phase technique
Alwihda Info | Par Peter Kum - 19 Janvier 2026
La coopération sino-tchadienne s'accélère dans le secteur de l'électricité. Le PDG de Luanqin International, M. Wang Baode, a entamé une série de séances de travail pour concrétiser le don de 15 mini-centrales solaires, une réponse directe au défi du déficit énergétique national.
