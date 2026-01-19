Énergie : Le projet photovoltaïque Tchad–Luanqin de 200 MW entre en phase technique









Le 11 janvier 2026, un protocole d'accord a été signé à Pékin entre le Ministère de l’Eau et de l’Énergie du Tchad et l’entreprise chinoise Luanqin International. Ce protocole concerne la construction d’infrastructures photovoltaïques d’une capacité totale de 200 MW, offertes sous forme de don. Le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcélin, a accueilli ce matin M. Wang Baode, PDG de Luanqin International, ainsi que le Conseiller économique de l'Ambassade du Tchad en Chine, Malloumi Mahamat Moussa Korei. Cette rencontre a pour objectif de discuter des prochaines étapes pour la mise en œuvre du projet. Cette initiative s’inscrit dans la dynamique des efforts du gouvernement tchadien pour diversifier les sources de production d’énergie et répondre durablement au déficit électrique national. La délégation chinoise est actuellement au Tchad pour des séances de travail avec les autorités compétentes, visant à accélérer la réalisation du projet. Le projet prévoit la construction de quinze mini-centrales photovoltaïques, chacune ayant une puissance allant de 10 à 20 MW, pour une capacité totale de 200 MW. Ces centrales seront réparties dans quinze localités à travers le territoire national, offrant ainsi un accès élargi à l'électricité. Lors de cette rencontre, le ministre a réaffirmé la détermination de ses services à poursuivre les échanges techniques et institutionnels nécessaires pour garantir la mise en œuvre rapide et effective de ce projet ambitieux. Cela s'inscrit dans la vision du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, qui promeut l'accès universel à l'électricité pour tous. Ce projet représente un pas significatif vers l’augmentation de l'accès à l'énergie au Tchad, tout en renforçant les relations entre le Tchad et la Chine dans le secteur énergétique. La collaboration continue avec Luanqin International est prometteuse pour le développement des infrastructures nécessaires à une énergie durable.