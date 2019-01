INTERNATIONAL Équilibrer la durabilité des traditions et la communication directe avec les dernières technologies du monde

Alwihda Info | Par AETOS WIRE - 10 Janvier 2019 modifié le 10 Janvier 2019 - 16:31



Le Festival National du Patrimoine et de la Culture à Janadria constitue une occasion précieuse visant à mettre en valeur les travaux matériels et immatériels qui représentent le patrimoine culturel de l'Arabie saoudite au niveau international. Des centaines de médias locaux, arabes et internationaux couvriront les activités diverses et riches du festival.



La 33ème édition du Festival Janadria reflète un événement régional et international majeur qui a attiré l'intérêt des agences de presse, des journaux et des chaînes de télévision internationales, impressionnés à leur tour par le rôle du festival qui consiste à préserver l'ancien patrimoine saoudien.



En particulier, les médias ont discuté du rôle de Janadria à équilibrer entre traditions authentiques et communication directe avec le monde grâce aux dernières technologies fournies par le Comité d’organisation du festival, et ce dans le cadre de l’investissement réalisé par les technologies pour protéger l’identité nationale et rappeler aux citoyens l’importance de l’histoire et sa signification.



De plus, en fournissant les meilleurs services médiatiques à des centaines de journalistes, le festival a présenté aux admirateurs du patrimoine une application unique via les appareils intelligents comprenant une définition complète du festival Janadria, la carte explicative des stands et les informations quotidiennes mises à jour sur le site électronique complet et distinct du festival.



La presse a pour sa part donné ses commentaires sur le festival Janadria, qui représente une réponse culturelle aux dangers de la mondialisation, tout en mettant en vigueur le patrimoine et la modération saoudiens, en promouvant le dialogue interculturel, et en soulignant l'atmosphère folklorique créative accordée aux visiteurs. Les journalistes en visite au festival ont déclaré que Janadria n'est pas uniquement un événement culturel, mais reflète une pensée et une stratégie visant à revenir dans le passé, adoptées par l’Arabie saoudite avec confiance lors de l'essor, du développement et de la réalisation de ses projets architecturaux et culturels gigantesques et uniques dans le monde entier.



La radio et le réseau de Monte Carlo International Network ont abordé l'héritage originaire, la culture et les valeurs reflétés dans le festival. Sky News a passé en revue à travers de nombreux reportages l’ancien style de vie de l'Arabie saoudite représenté dans les musées de Janadria. La presse française a confirmé que le festival Janadria est une occasion précieuse visant à mettre en valeur le patrimoine culturel saoudien au niveau international.



De même, le réseau Euro-News a indiqué que ce festival reflète de manière unique les cultures héritées des coutumes et des traditions, soulignant que Janadria est le festival le plus grand et le plus complet en Arabie saoudite. ANSA Economia, le journal italien, a annoncé que le village traditionnel du Festival Janadria a attiré des dizaines de milliers de familles saoudiennes. Alors que le journal espagnol El Economista a considéré Janadria comme l'un des plus grands festivals du monde consacrés à la culture.



The Surabaya Tribun News, le réseau Kompas et d'autres médias indonésiens ont enfin mis en relief la participation de l'Indonésie en tant qu'invitée d'honneur en présentant de nombreux aspects du patrimoine indonésien. Le journal allemand Burs, Associated Press américaine et de nombreux médias pakistanais et chinois ont évoqué le rôle de Riyad qui consiste à préserver le patrimoine. A noter que l'événement a également été couvert par les chaînes télévisées CNN et BBC World, pour n'en nommer que quelques-uns.





