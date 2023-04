Érythrée : la BAD va investir 49,92 millions de dollars pour construire une centrale solaire photovoltaïque

Le projet se compose de la phase de production de l’énergie qui comprend la conception, la construction, la fourniture et l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque de 30 mégawatts connectée au réseau avec un système de stockage d’énergie par batteries de 15 MW/30 MWh, d’une sous-station 33/66 kV et de lignes de transport d’électricité de 66 kV raccordées à la ligne de transport existante entre Asmara Est et Dekemhare, située à environ 1 km du site du projet.



La deuxième composante du projet porte sur l’assistance technique et le renforcement des capacités.



Elle consiste à soutenir la réalisation d’études techniques pour des projets ultérieurs d’énergies renouvelables à grande échelle afin de répondre à la demande d’électricité dans le système interconnecté du réseau de la Société érythréenne d’électricité, de réduire le plus possible la production d’électricité par des centrales thermiques et de réaliser des études déterminantes pour le secteur de l’énergie, notamment sur le potentiel de réduction des émissions des projets d’énergies renouvelables identifiés et sur leur éligibilité à un cofinancement par des fonds internationaux pour le climat.



L’assistance technique comprend également le renforcement des capacités techniques de la Société d’électricité et du ministère de l’Environnement, en particulier dans les domaines des technologies photovoltaïques et des systèmes de stockage d’énergie par batteries, de la gestion du déploiement et de la mise en service des équipements électriques.



Cette composante comprend aussi un renforcement de compétences en matière de planification et de conception de réseaux, d’amélioration des performances et sur les aspects financiers, juridiques, opérationnels et environnementaux. L’assistance technique vise également l’accompagnement du Centre des énergies renouvelables.



L’Érythrée est confrontée à un problème d’approvisionnement en électricité insuffisant, peu fiable, coûteux et polluant. La capacité disponible est de 35 mégawatts pour une demande de pointe de 70 mégawatts environ. Par conséquent, on observe de nombreux délestages qui affectent les activités socioéconomiques des entreprises et des populations.



Le projet s’inscrit en droite ligne des objectifs de la politique énergétique nationale de 2018 qui sous-tend la vision 2030 de l’Érythrée et vise à accroître le taux d’électrification national et à satisfaire 20 % de la demande d’électricité au moyen de sources d’énergie renouvelables d’ici 2030 ; orienter la transition d’une dépendance excessive aux combustibles fossiles pour la production d’électricité vers des énergies renouvelables telles que les énergies solaire, éolienne et géothermique, et développer les infrastructures énergétiques en vue de favoriser la production agricole, la sécurité alimentaire et le développement des chaînes de valeur.