Espagne : Bientôt un centre d’hébergement pour migrants sur l’îlot d’Alboran

Jusqu’à présent, aucune infrastructure n’était prévue pour accueillir les exilés qui y débarquent. Cependant, cette nouvelle structure d’hébergement d’urgence, dont le coût s’élève à 1,3 million d’euros, vise à améliorer et optimiser les conditions sur l’île. Elle permettra d’offrir un refuge aux migrants qui cherchent à gagner l’Espagne par voie maritime. En effet, des embarcations de migrants ont déjà accosté sur l’îlot d’Alboran, notamment en février dernier, lorsque près de 200 personnes y ont débarqué en deux jours.



La ministre de la Défense, Margarita Robles, a souligné le travail difficile et important des militaires en détachement sur l’îlot. Ils ont été aux côtés des migrants, les rassurant, leur tendant la main et assurant leur sécurité et celle de leurs collègues. Malheureusement, certains exilés ont dû attendre plusieurs jours avant d’être évacués vers l’Espagne continentale en raison des intempéries. Un homme, une femme et quatre mineurs ont quitté l’île en hélicoptère avec les secours, mais l’un des transférés n’a pas survécu et est décédé à l’hôpital d’Almeria.



L’îlot d’Alboran, situé face à Almeria et Nador, reste peu fréquenté par rapport à d’autres voies migratoires vers l’Espagne, telles que celles menant aux Canaries. Selon le ministère de l’Intérieur espagnol, 14 030 migrants ont débarqué sur l’archipel depuis le début de l’année 2024, soit une augmentation de 490,5 % par rapport à la même période de l’année précédente.