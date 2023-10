Espagne : Une centaine de migrants sera rapatrié d’ici fin octobre vers le Sénégal

« À peine arrivés, il leur faudra déjà prendre le chemin du retour. Le ministère espagnol de l’Intérieur travaille en ce moment à l’organisation d'"une série" de vols pour ramener des migrants au Sénégal depuis les îles Canaries, ont confirmé des sources policières à El Periodico de España », a rapporté le 12 octobre 2023, Info Migrants, un site d'information destiné aux migrants.



Selon le journal espagnol, le premier vol retour devrait décoller "avant la fin du mois" depuis un aéroport canarien, et non depuis le continent, direction Dakar. Sur les 19 507 personnes arrivées dans l'archipel depuis le début de l’année 2023 - soit une hausse de près de 20 % par rapport à la même période de 2022 – 90% sont de nationalité sénégalaise.



Le premier avion comptera « plus d’une centaine » de passagers à bord, accompagnés par la police : « un agent des Unités d'intervention policière (UIP) voyage pour deux étrangers arrivant en situation irrégulière et non acceptés par l'Espagne », a précisé El Periodico de España.



« Les exilés à rapatrier seront choisis parmi les milliers de migrants arrivés en juillet et en août dernier, ainsi que ceux débarqués ces dernières semaines à El Hierro. La semaine dernière, plus de 1 200 personnes ont débarqué sur cette petite île de 300 kilomètres carrés, à l’ouest de l’archipel des Canaries », a souligné Info Migrants.