Est de la RDC : Louise Mushikiwabo extrêmement préoccupée par la situation

Elle exhorte toutes les parties à faire preuve de retenue et à privilégier les voies pacifiques pour régler tous les différends qui les opposent, dans le cadre des processus de Luanda (Angola) et de Nairobi (Kenya).



La Secrétaire générale encourage les partenaires régionaux et internationaux, ainsi que toutes les bonnes volontés à intensifier leurs efforts afin de mettre fin à la spirale de la violence qui endeuille dramatiquement les populations de cette région.



Il est important de s’attaquer aux causes profondes de ce conflit et de leur trouver des solutions durables.



L’OIF compte 93 États et gouvernements : 56 membres, 5 membres associés et 32 observateurs.