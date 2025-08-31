Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Est du Tchad : l'UE renforce la lutte contre le choléra avec une aide de 1,35 million d'euros


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Septembre 2025


Cette épidémie s'inscrit dans un contexte de crise humanitaire plus vaste, où le système de santé tchadien est gravement sous pression en raison de l'arrivée massive de réfugiés et d'une aide internationale limitée.


Est du Tchad : l'UE renforce la lutte contre le choléra avec une aide de 1,35 million d'euros
L'Union Européenne (UE) intensifie sa réponse à une épidémie mortelle de choléra dans l'est du Tchad avec un financement d'urgence de 1,35 million d'euros. Ce soutien contribuera à freiner la propagation de la maladie et à sauver des vies, alors que la région fait face à un afflux sans précédent de près de 1,2 million de personnes fuyant le conflit au Soudan voisin depuis avril 2023.

Cela porte l'aide humanitaire de l'UE pour le Tchad à 77,85 millions d'euros jusqu'à présent cette année. Suite à la détection d'une épidémie de choléra en juillet 2025 dans le camp de réfugiés de Dougui, dans la province du Ouaddaï au Tchad, la maladie s'est rapidement propagée au-delà des 20 000 résidents du camp vers d'autres sites de réfugiés et villages environnants.

Le financement de l'UE renforcera le travail des partenaires déjà présents sur le terrain, y compris l'International Medical Corps (IMC), l'UNICEF, l'OMS et l'IRC. Il permettra des mesures vitales telles que la mise en place de Centres de traitement du choléra (CTC) et d'Unités de traitement du choléra (CTU), la fourniture de médicaments essentiels et de fournitures médicales, ainsi que l'amélioration des installations d'eau, d'assainissement et d'hygiène afin d'assurer des conditions de vie plus sûres et de freiner la transmission.

« Le choléra tue rapidement, mais avec la bonne réponse, il peut être arrêté tout aussi vite », a déclaré Laurent De Ruyt, chef intérimaire du bureau de l'aide humanitaire de l'UE, depuis Adré, Tchad. « Nous travaillons aux côtés de nos partenaires pour sauver des vies et essayer d'empêcher cette maladie de se propager davantage dans des communautés déjà durement touchées par la violence, le déplacement et la précarité. »

Des évaluations récentes ont révélé des défis critiques à Dougui, notamment l'accès insuffisant à l'eau potable et des latrines débordantes affectant des milliers de résidents du camp. Avec la saison des pluies en cours, une dégradation de l'assainissement augmente le risque de transmission accrue du choléra.

Cette épidémie s'inscrit dans un contexte de crise humanitaire plus vaste, où le système de santé tchadien est gravement sous pression en raison de l'arrivée massive de réfugiés et d'une aide internationale limitée. Cela souligne la nécessité cruciale d'une assistance humanitaire rapide pour sauver des vies et démontre l'importance de la solidarité internationale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/08/2025

Tchad : Lancement des présélections pour l'élection Miss Mandoul

Tchad : Lancement des présélections pour l'élection Miss Mandoul

Tchad : Des jeunes formés aux techniques de protocole à Abéché Tchad : Des jeunes formés aux techniques de protocole à Abéché 31/08/2025

Populaires

Pluie torrentielle à Mao : L’École Moto menacée par un Ravin

31/08/2025

Tchad : Sarh accueille l'Assemblée nationale des anciens jécistes

31/08/2025

ENNEDI-EST : Le Président de la République offre 5 000 sacs de céréales aux réfugiés et aux communautés hôtes de Kariari

31/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter