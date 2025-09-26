États-Unis : Donald Trump sauve TikTok tout en renforçant la sécurité nationale

Le président américain Donald J. Trump a signé un décret exécutif qui permet à TikTok de continuer à fonctionner aux États-Unis tout en garantissant la protection des données et de la sécurité nationale.



Le texte prévoit la création d’une nouvelle coentreprise basée aux États-Unis, qui exploitera l’application TikTok sur le territoire. Cette entité sera majoritairement détenue par des investisseurs américains et administrée par un conseil de direction composé d’experts en cybersécurité et en sécurité nationale.



Le groupe chinois ByteDance, maison-mère de TikTok, ne pourra détenir moins de 20 % du capital et ne disposera que d’un seul siège sur les sept que compte le conseil. De plus, il sera exclu du comité de sécurité. La société américaine Oracle agira comme fournisseur de sécurité, responsable de l’hébergement des données dans un environnement sécurisé aux États-Unis et du contrôle indépendant des opérations.



Protection des données et souveraineté numérique

Ce mécanisme vise à empêcher tout transfert de données sensibles vers l’étranger. Toutes les informations des utilisateurs américains seront stockées aux États-Unis et soumises à un suivi rigoureux : surveillance des mises à jour logicielles et de l’algorithme, contrôle du flux de données, obligation de ré-entraîner et superviser les modèles de recommandation avec des partenaires de confiance américains.



Ces mesures répondent aux exigences du Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, écartant le risque de manipulation étrangère.



Un enjeu économique majeur

Pour les 170 millions d’Américains utilisant TikTok, l’application restera disponible dans les mêmes conditions qu’à l’international, mais avec la garantie que leurs données sont protégées. Cette décision est cruciale pour les créateurs de contenu, qui tirent leurs revenus de la plateforme, ainsi que pour les entreprises américaines qui s’appuient sur TikTok pour promouvoir leurs produits et toucher de nouveaux clients.



Selon la Maison-Blanche, le maintien de TikTok devrait générer 178 milliards de dollars d’activité économique aux États-Unis au cours des quatre prochaines années et préserver des milliers d’emplois. « L’art du deal » selon Trump. La Maison-Blanche présente cet accord comme un exemple de la capacité du président Trump à négocier au bénéfice des États-Unis.



Il s’ajoute à une série de succès diplomatiques et commerciaux, parmi lesquels les Accords d’Abraham, l’USMCA en remplacement de l’ALENA, et plusieurs accords commerciaux avec l’Europe et l’Asie. En conclusion, Donald Trump a déclaré : « Si nous pouvons sauver TikTok, je pense que ce serait une très bonne chose. Et je pense que ce serait économiquement bénéfique pour l’Amérique. »