Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

États-Unis : Trump annonce un plan historique de réduction des dépenses jugées « militarisées et inutiles »


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Septembre 2025



États-Unis : Trump annonce un plan historique de réduction des dépenses jugées « militarisées et inutiles »
La Maison Blanche a dévoilé un vaste plan de réduction budgétaire inédit depuis un demi-siècle, présenté comme un « historic pocket rescission package », visant à annuler 5 milliards de dollars de financements destinés à l’aide internationale et à certaines organisations multilatérales. L’administration Trump affirme que ces fonds servaient à soutenir des programmes « contraires aux priorités de l’Amérique » et « inutiles pour les contribuables américains ».

Une utilisation inédite du Pocket Rescission
Pour la première fois en 50 ans, le président Trump invoque la loi Impoundment Control Act afin de procéder à une annulation ciblée de crédits budgétaires (pocket rescission). Selon la Maison Blanche, cette décision marque une étape dans la volonté de « remettre de l’ordre dans les finances » et de mettre fin aux financements « idéologiques et contre-productifs ».

Les principaux postes de dépenses annulés
Parmi les programmes visés : USAID – Development Assistance (3,2 milliards $) L’administration accuse ce fonds de financer des projets « radicaux et inutiles », tels que des programmes sur le climat, la diversité et l’inclusion (DEI), ou encore des initiatives locales comme la formation en pâtisserie et en soins esthétiques au Zimbabwe.

Fonds pour la démocratie (322 millions $)
Ce programme, cogéré par le Département d’État et l’USAID, est critiqué pour avoir financé des initiatives jugées « militantes » autour du genre et des droits LGBTQI+, et pour son implication présumée dans des actions de censure et d’ingérence électorale à l’étranger.

Contributions aux organisations internationales (521 millions $)
L’administration dénonce les financements accordés à l’ONU et ses agences, notamment l’UNESCO, l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), accusées d’aller à l’encontre des intérêts américains.

Contributions aux opérations de maintien de la paix de l’ONU (393 millions $)
Washington critique l’inefficacité et les abus liés à certaines missions, citant des scandales d’exploitation sexuelle et des échecs notoires, notamment en République démocratique du Congo et au Mali.

Peacekeeping Operations (445 millions $)
Présenté comme un « fonds de complaisance », ce programme finançait notamment des formations militaires en Afrique et des projets d’infrastructures liés à l’ONU, jugés coûteux et inefficaces.

Une réorientation vers « America First »
Selon l’administration Trump, ces coupes permettront de réallouer les fonds aux priorités nationales. La Maison Blanche souligne que ce plan est cohérent avec la doctrine « America First », visant à réduire les dépenses internationales jugées inutiles pour renforcer la souveraineté budgétaire et la sécurité intérieure.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/09/2025

Tchad : le sénateur Mahadi Kassouré rencontre les conseillers municipaux de Laï

Tchad : le sénateur Mahadi Kassouré rencontre les conseillers municipaux de Laï

Tchad : Rentrée parlementaire sous le signe de la discipline et de l'engagement Tchad : Rentrée parlementaire sous le signe de la discipline et de l'engagement 01/09/2025

Populaires

Tchad : La SONEMIC renforce son contrôle sur les activités minières avec la Brigade Minière Spéciale

01/09/2025

Tchad : le gouvernement signe un accord de paix additionnel avec deux mouvements dans le Tibesti

01/09/2025

Tchad : Sarh abrite un atelier sur le projet de code pastoral

01/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter