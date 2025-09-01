États-Unis : Trump annonce un plan historique de réduction des dépenses jugées « militarisées et inutiles »

La Maison Blanche a dévoilé un vaste plan de réduction budgétaire inédit depuis un demi-siècle, présenté comme un « historic pocket rescission package », visant à annuler 5 milliards de dollars de financements destinés à l’aide internationale et à certaines organisations multilatérales. L’administration Trump affirme que ces fonds servaient à soutenir des programmes « contraires aux priorités de l’Amérique » et « inutiles pour les contribuables américains ».



Une utilisation inédite du Pocket Rescission

Pour la première fois en 50 ans, le président Trump invoque la loi Impoundment Control Act afin de procéder à une annulation ciblée de crédits budgétaires (pocket rescission). Selon la Maison Blanche, cette décision marque une étape dans la volonté de « remettre de l’ordre dans les finances » et de mettre fin aux financements « idéologiques et contre-productifs ».



Les principaux postes de dépenses annulés

Parmi les programmes visés : USAID – Development Assistance (3,2 milliards $) L’administration accuse ce fonds de financer des projets « radicaux et inutiles », tels que des programmes sur le climat, la diversité et l’inclusion (DEI), ou encore des initiatives locales comme la formation en pâtisserie et en soins esthétiques au Zimbabwe.



Fonds pour la démocratie (322 millions $)

Ce programme, cogéré par le Département d’État et l’USAID, est critiqué pour avoir financé des initiatives jugées « militantes » autour du genre et des droits LGBTQI+, et pour son implication présumée dans des actions de censure et d’ingérence électorale à l’étranger.



Contributions aux organisations internationales (521 millions $)

L’administration dénonce les financements accordés à l’ONU et ses agences, notamment l’UNESCO, l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), accusées d’aller à l’encontre des intérêts américains.



Contributions aux opérations de maintien de la paix de l’ONU (393 millions $)

Washington critique l’inefficacité et les abus liés à certaines missions, citant des scandales d’exploitation sexuelle et des échecs notoires, notamment en République démocratique du Congo et au Mali.



Peacekeeping Operations (445 millions $)

Présenté comme un « fonds de complaisance », ce programme finançait notamment des formations militaires en Afrique et des projets d’infrastructures liés à l’ONU, jugés coûteux et inefficaces.



Une réorientation vers « America First »

Selon l’administration Trump, ces coupes permettront de réallouer les fonds aux priorités nationales. La Maison Blanche souligne que ce plan est cohérent avec la doctrine « America First », visant à réduire les dépenses internationales jugées inutiles pour renforcer la souveraineté budgétaire et la sécurité intérieure.