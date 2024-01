INTERNATIONAL Etats-Unis : l'IA générative peut injecter 1 000 milliards de dollars dans l'économie sur 10 ans

Alwihda Info | Par PRNEWSWIRE - 12 Janvier 2024



Une étude conjointe historique d'Oxford Economics et de Cognizant prédit que l'IA générative affectera 90 % des emplois aux États-Unis, soulignant le besoin critique d'une requalification stratégique pour maintenir la croissance économique

En partenariat avec Oxford Economics, Cognizant (NASDAQ : CTSH) a révélé les conclusions de sa nouvelle étude d'impact économique New Work, New World, qui prédit que 90 % des emplois seront affectés d'une manière ou d'une autre par l'IA générative (« gen AI »), ouvrant la voie à un changement profond dans la façon dont nous abordons le travail, la productivité et la croissance économique.



L'étude a également révélé que l'impact de la technologie sera influencé par le taux d'adoption par les entreprises et la rapidité avec laquelle les individus s'adapteront aux nouvelles méthodes de travail.



L'IA générative offre la possibilité d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de créer de nouvelles sources de revenus, d'innover en matière de produits et de services et, en fin de compte, de redéfinir les entreprises.



Pour quantifier l'impact potentiel de l'IA générative sur la productivité et l'avenir du travail, Cognizant s'est associé à Oxford Economics pour créer un modèle économique qui explore trois scénarios d'adoption de l'IA générative par les entreprises américaines.



Ce modèle prend en compte 18 000 tâches qui font tourner l'économie américaine et examine attentivement l'impact que l'IA générative pourrait avoir sur les emplois correspondant à ces tâches. Bien qu'ils soient axés sur la main-d'œuvre américaine, les thèmes généraux qui ressortent des résultats peuvent être appliqués à l'échelle mondiale.



La recherche a dévoilé des informations clés, notamment : L'adoption de l'IA montera en flèche au cours de la prochaine décennie avant d'atteindre sa maturité : les entreprises en sont à la phase expérimentale de l'adoption des capacités de l'IA. Cependant, les résultats révèlent que l'adoption pourrait passer de 13 % à 31 % en seulement quatre à huit ans. Après 15 ans, l'adoption pourrait ralentir, mais elle continuera de croître pendant encore au moins 15 ans.



Le progrès économique pourrait s'envoler : la technologie de l'IA générative pourrait stimuler la productivité américaine de 1,7 à 3,5 % et faire croître le PIB américain de 477 milliards à 1 000 milliards de dollars en valeur annuelle au cours des dix prochaines années, sur la base des taux d'adoption par les entreprises.



Simultanément, le marché du travail pourrait être perturbé : la moitié des emplois (52 %) devraient changer de manière significative à mesure que l'IA générative est intégrée pour automatiser les tâches professionnelles.



Par conséquent, environ 9 % de la main-d'œuvre actuelle des États-Unis pourrait être déplacée, et 1 % pourrait avoir du mal à trouver un nouvel emploi en raison de ces changements économiques historiques. Les emplois à haut niveau de connaissances pourraient être les plus touchés : par le passé, les progrès technologiques et l'automatisation ont eu un impact principalement sur le travail manuel et le travail de connaissance centré sur les processus.



L'IA générative est sur le point de faire le contraire, en perturbant davantage le travail de connaissance. En outre, les emplois liés à l'analyse du crédit, à la programmation informatique, au développement Web, à l'administration de bases de données et à la conception graphique présentent déjà un taux d'exposition théorique maximal d'environ 50 %.



Avec les progrès technologiques, les scores d'exposition de certains emplois pourraient grimper jusqu'à 80 % d'ici à 2032. Même les PDG ressentiront un impact : les données ont révélé que les cadres dirigeants – même les PDG – pourraient voir un score d'exposition maximum théorique (le degré auquel les tâches d'un travail sont susceptibles d'être automatisées par l'IA générative) de plus de 25 %, car ils commencent à utiliser l'IA générative pour tout, des évaluations concurrentielles à la prise de décision stratégique.



Bien que le calendrier de cette recherche s'étende sur plus d'une décennie, Cognizant estime que les dirigeants de tous les secteurs de la société devraient travailler ensemble dès aujourd'hui pour établir un nouveau pacte de confiance qui permettra aux entreprises, aux travailleurs et aux économies de prospérer à l'ère de l'IA générative.



À mesure que cette technologie se banalisera dans la population active, de nouvelles compétences seront demandées aux employés pour soutenir des domaines tels que la stratégie commerciale et la gestion de l'IA. Les programmes de requalification, autrefois considérés comme un ajout tactique au parcours professionnel d'un employé, deviendront une partie essentielle de la journée de travail, avec du temps alloué à la formation et à l'éducation.





