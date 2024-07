INTERNATIONAL Etats-Unis : les conséquences du retrait du président Joe Biden de la Présidentielle

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 30 Juillet 2024



C’est dans une tournure d’événements sans précédent, pour les États-Unis que le président Joe Biden a annoncé sa décision de se retirer de la course à la présidentielle de 2024.

L’annonce a été faite via une lettre publiée sur les réseaux sociaux le dimanche 21 juillet, dans laquelle le président Biden déclarait qu’il était « dans le meilleur intérêt de mon parti et du pays que je me retire ».



Cette évolution dramatique a provoqué une onde de choc dans le paysage politique, modifiant considérablement la trajectoire des prochaines élections, à moins de quatre mois de la date des élections du 5 novembre 2024. Cela a été une surprise, mais dans certains virages, pas autant. Biden, 81 ans, avait reçu des appels pour agir.



Lorsque la lettre a été publiée, tout le monde a été choqué. Dans sa lettre, le président Biden a souligné l’honneur et le privilège d’exercer les fonctions de président. Malgré son intention initiale de se faire réélire, il a reconnu que sa démission lui permettrait de se concentrer entièrement sur l'exercice de ses fonctions présidentielles, pour le reste de son mandat. Il a promis son plein soutien et son soutien à la vice-présidente Kamala Harris, exhortant les démocrates à s'unir derrière elle pour vaincre Donald Trump.



La décision de Biden fait suite à des semaines de spéculations et de débats intenses entre démocrates. Les inquiétudes concernant son acuité mentale ont été ravivées après un débat particulièrement difficile contre Trump. Ces préoccupations se sont reflétées dans un sondage d’Associated Press, selon lequel près des deux tiers des électeurs démocrates souhaitaient que Biden se retire de la course.



Les conséquences de la décision

La vice-présidente Kamala Harris, désormais candidate présumée du parti démocrate, a exprimé sa gratitude pour le soutien de Biden. Si elle était élue, Harris deviendrait la première femme présidente des États-Unis et affirmerait son engagement à unir le Parti démocrate, et la nation pour vaincre Trump.



Plusieurs démocrates influents se sont rapidement ralliés à Harris. L'ancien président Bill Clinton et la candidate démocrate de 2016 Hillary Clinton ont publié une déclaration commune approuvant sa candidature. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui a été considéré comme un futur candidat potentiel à la présidentielle, a également soutenu Harris, la félicitant comme la meilleure candidate pour guider le pays dans une direction plus saine.



Le Comité national démocrate (DNC) est confronté au défi immédiat d’officialiser la nomination de Harris dans les semaines précédant la convention nationale du parti, le 19 août. Le président du DNC, Jaime Harrison, a assuré que le parti exposerait rapidement les prochaines étapes du processus de nomination.



Alors que certains challengers potentiels, comme le sénateur de Virginie-Occidentale, Joe Manchin, envisageraient de se lancer dans la course, de nombreux démocrates de premier plan ont déjà promis leur soutien à Harris. Le leader du Sénat, Chuck Schumer et le leader démocrate à la Chambre Hakeem Jeffries, ont salué la décision de Biden, soulignant son héritage et ses contributions au pays.



La victoire écrasante de Biden aux primaires démocrates lui a valu 3 896 délégués, ce qui témoigne de son large soutien au sein du parti. Cependant, les règles actuelles du parti ne permettent pas à Biden de transférer simplement ces délégués à un autre candidat.



Malgré cela, son soutien influencera probablement de manière significative le soutien du délégué. Avec le retrait de Biden, les démocrates se retrouvent techniquement face à une convention ouverte. Cependant, le soutien de Biden à Harris pousse le parti dans des eaux inexplorées. Harris est désormais confronté au défi de consolider le soutien de près de 4 000 délégués et de plus de 700 super-délégués, parmi lesquels des chefs de parti, certains élus et d'anciens présidents et vice-présidents.



Même avant l’annonce de Biden, des spéculations circulaient sur des challengers potentiels tels que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom et la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer. Cependant, compte tenu de la position unique de Harris en tant que première femme, première femme noire et première personne d'origine sud-asiatique à occuper un poste national, il est probable que de nombreux démocrates se rallieront à elle pour éviter les risques associés à son remplacement par une candidate blanche.



Les électeurs noirs, en particulier les femmes noires, ont joué un rôle crucial dans la nomination de Biden et dans la sélection de Harris comme colistière, ce qui est politiquement risqué pour le parti de la négliger. La campagne de Biden a récemment déclaré disposer de 91 millions de dollars en espèces, les comités de campagne démocrates alliés portant le total à plus de 240 millions de dollars.



Les experts en financement de campagne s’accordent généralement sur le fait que Harris pourrait contrôler ces fonds, dans la mesure où la campagne a été mise en place en son nom, et en celui de Biden. Si les démocrates nomment quelqu’un d’autre que Harris, les comptes du parti pourraient toujours bénéficier au candidat, mais le compte Biden-Harris serait confronté à davantage de restrictions.



La nomination à la vice-présidence fait toujours l'objet d'un vote distinct au congrès. Les années courantes, la convention ratifie le choix du candidat. Si Harris consolide rapidement son soutien, elle pourrait nommer son choix pour le poste de vice-président, que les délégués ratifieraient ensuite. Cependant, si le processus de nomination devient controversé, la vice-présidence pourrait devenir une monnaie d'échange rappelant les conventions d'une époque antérieure.



Réactions républicaines

Sans surprise, l’annonce de Biden a suscité de vives réactions de la part du camp républicain. L’ancien président Donald Trump, qui a pris l’avantage sur Biden dans les sondages ces dernières semaines, a affirmé que Biden n’était « pas apte à se présenter à la présidence », et a appelé à sa démission immédiate de la présidence.



Le président républicain de la Chambre, Mike Johnson, a fait écho à ce sentiment, déclarant que si Biden n’est pas apte à se présenter, il est également inapte à servir.



Tout rebondissement inattendu aux États-Unis

La campagne présidentielle entraînera probablement une vague de poursuites judiciaires au niveau des États et au niveau fédéral. Certains conservateurs ont menacé de contester la place de Harris sur les bulletins de vote des États.



Cependant, les lois des États ne dictent généralement pas la manière dont les partis choisissent leurs candidats à la présidence. Certaines personnalités du Parti républicain, comme le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine et le gouverneur de l'Alabama, Kay Ivey, ont déjà travaillé pour garantir que les démocrates maintiennent un accès régulier au scrutin.



Implications pour les États-Unis et les affaires mondiales

La décision de Biden de se retirer a des implications considérables pour les États-Unis, la politique et les affaires mondiales. Sa présidence a été marquée par d’importants défis géopolitiques, depuis les tensions dans la région Indo-Pacifique et en Ukraine, jusqu’aux complexités de la politique au Moyen-Orient. Le changement soudain dans le processus de nomination des démocrates introduit de nouvelles incertitudes à un moment critique des relations internationales.



Le retrait de Biden marque le début de la fin de l’une des carrières politiques les plus riches de Washington. Entré au Sénat en 1973, vice-président sous Barack Obama de 2009 à 2017, puis président en 2020, la carrière de Biden s’étend sur des décennies de l’histoire politique américaine. Sa présidence a permis au pays de traverser une pandémie mondiale, une reprise économique, l’inflation et la guerre.



Alors que le Parti démocrate se prépare pour sa convention nationale, l’accent sera mis sur l’unification derrière Harris et la consolidation de la stratégie du parti pour contrer la campagne de Trump. L’urgence de cette tâche est soulignée par les prochaines élections, qui auront lieu dans un peu plus de trois mois. La capacité du DNC à gérer rapidement et efficacement cette transition sera cruciale pour maintenir la cohésion du parti, et présenter un front fort contre le candidat républicain.



Dans une déclaration faite après l’annonce de Biden, la vice-présidente Harris s’est engagée à mériter et à remporter l’investiture, signalant ainsi sa volonté d’assumer le leadership et les défis qui en découlent. Sa campagne mettra probablement l’accent sur la continuité des politiques de Biden, tout en abordant également la nécessité d’une énergie et d’une vision renouvelées, pour s’attaquer aux problèmes urgents du pays.









Dans la même rubrique : < > La police des Émirats arabes unis aide à sécuriser les Jeux olympiques de Paris 2024 Mali – Niger : La Russie réaffirme son plein soutien et réitère son engagement dans le domaine sécuritaire France : Rencontre entre les Présidents camerounais et français à l'Élysée Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)