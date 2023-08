AFRIQUE Éthiopie : accord de subvention de 84,3 millions de dollars destiné à améliorer la production de blé

Alwihda Info | Par Afdb - 16 Août 2023



Le projet comprend trois volets : la productivité et la production du blé adapté au changement climatique ; l’infrastructure du marché et l’agrofinancement ; la coordination et la gestion de projets.

Le Groupe de la Banque africaine de développement a accordé des subventions totalisant 84,3 millions de dollars à l’Éthiopie pour faire progresser la production de blé et augmenter les revenus des producteurs dans ce pays.



Le ministre des Finances de l’Éthiopie, Ahmed Shide, et le directeur général adjoint du Groupe de la Banque africaine de développement pour l’Afrique de l’Est, Abdul Kamara, ont signé l’accord de subvention le 2 août 2023, à Addis-Ababa. L’appui financier sera destiné à la mise en œuvre du Projet de développement de la chaîne de valeur du blé résilient au changement climatique en Ethiopie.



La subvention comprend 54 millions de dollars américains du Fonds africain de développement, la fenêtre de prêts à titre préférentiel du Groupe de la Banque pour les pays à faible revenu, 20 millions de dollars du gouvernement des Pays-Bas, 10 millions de dollars de la société agroalimentaire OCP Africa et 300 000 dollars du Centre mondial sur l’adaptation. Le gouvernement éthiopien fournira 10 millions de dollars en financement de contrepartie.



Le projet comprend trois volets : la productivité et la production du blé adapté au changement climatique ; l’infrastructure du marché et l’agrofinancement ; la coordination et la gestion de projets.



Dans le cadre de son initiative phare Technologies pour la transformation agricole en Afrique (TAAT), le Groupe de la Banque africaine de développement a aidé l’Éthiopie et plusieurs autres pays du continent à stimuler la productivité agricole.



Le Projet a été créé pour intensifier et maintenir les résultats réussis émanant du TAAT. Le plan, qui soutient les initiatives d’autosuffisance en blé de l’Éthiopie, sera mis en œuvre sur une période de cinq ans. Le projet bénéficiera à 500 000 ménages constitués de petits exploitants agricoles.



Dans sa déclaration lors de la séance de signature, tenue à Addis-Abeba, M. Kamara a déclaré : « Le projet garantit que les fermiers en Éthiopie seront capables d’accéder aux intrants agricoles pour augmenter la production locale de blé, de sorte que les perturbations de l’approvisionnement résultant de la crise Russie-Ukraine n’aggraveront pas la situation de sécurité alimentaire déjà rendue précaire par le Covid-19, le changement climatique et l’augmentation du coût de la vie. Il vise également à soutenir les progrès exemplaires de l’Éthiopie dans l’atteinte de l’autosuffisance en blé et l’orientation vers l’exportation, un modèle que d’autres pays africains devraient imiter. »



Le directeur général adjoint du Groupe de la Banque a ajouté : « la signature de cette subvention démontre l’engagement inébranlable de la Banque à soutenir l’Éthiopie et son peuple, et réaffirme davantage le partenariat entre la Banque et le gouvernement éthiopien dans la réalisation de la vision de l’Éthiopie à devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure d’ici 2025. »



De son côté, le ministre des Finances de l’Éthiopie, S.E. Ahmed Shide, a salué le soutien de la Banque, soulignant que le projet accélérera et aidera les initiatives visant à l’autosuffisance en blé de son gouvernement.



L’Éthiopie est le deuxième plus important producteur de blé en Afrique subsaharienne, après l’Afrique du Sud. Le pays prévoit de devenir autosuffisant en blé et exportateur net d’ici 2025/26, dans le but de produire 4,2 millions de tonnes supplémentaires de blé par irrigation en déployant des technologies et des innovations éprouvées telles que le TAAT.



La subvention porte l’engagement actuel de la Banque en Éthiopie à 1,23 milliard de dollars, couvrant les secteurs clés des services de base, de l’énergie, des transports, de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement et de l’agriculture, ainsi que le secteur privé.





