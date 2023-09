Éthiopie : comment la technologie améliore l’élevage laitier

Un climat tempéré et un sol fertile créent des conditions idéales pour l’élevage de bétail et la production de fourrage près des rives du lac Hawassa, situé à 300 kilomètres au sud d’Addis-Abeba.



Pour autant, les petits exploitants établis à proximité du lac peinent à produire suffisamment de lait de qualité pour engranger des bénéfices réguliers.



« Le plus grand défi à venir est de rester à la pointe de la technologie agricole », insiste Eskender Yoseph, l’un des 39 agriculteurs éthiopiens qui ont eu accès à des équipements grâce à un partenariat avec l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). « Il faut qu’on innove beaucoup pour ne pas se laisser dépasser et maintenir la qualité de nos produits agricoles », ajoute-t-il.







En 2018, les activités de vulgarisation menées par l’USAID dans le cadre du programme Feed the Future Value Chain * (PDF, 1,3 Mo) ont permis de trouver à Hawassa des agriculteurs désireux de former et de guider d’autres personnes à l’utilisation des nouvelles technologies.



En 2021, l’USAID a fourni à Eskender Yoseph deux trayeuses portables pour son exploitation laitière, Anan. Désormais, la traite des vaches ne prend que 3 minutes, contre 10 auparavant, et le lait est produit dans des conditions hygiéniques.



Cette technologie lui a permis d’augmenter sa productivité, et il a formé d’autres agriculteurs de la région à l’utilisation de l’équipement. L’USAID a ensuite fait don de trayeuses à 31 autres éleveurs de la région.