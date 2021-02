FIFA : Le président Infantino entame sa tournée africaine par la Mauritanie

Gianni Infantino est arrivé en République Islamique de Mauritanie. Ce déplacement marque la première étape d’une tournée africaine durant laquelle le Président de la FIFA rencontrera plusieurs associations membres de la FIFA, mais aussi des chefs d’États, ainsi que le président de l’Union africaine, Félix Tshisekedi.



Le président Infantino a été accueilli à son arrivée par le président de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM) Ahmed Yahya. Les deux hommes se sont rendus ensemble au Stade municipal de Nouadhibou afin d’inaugurer officiellement le site, qui dispose d'un terrain en gazon artificiel financé avec l’aide du programme Forward de la FIFA. « Nous avons assisté à un spectacle de qualité dans un stade moderne et bien équipé. C’est un très bon exemple de la façon dont les financements de la FIFA peuvent contribuer au développement du football à travers le monde et notamment en Afrique », a déclaré le président de la FIFA suite à l'événement, auquel assistait également Taleb Ould Sid´Ahmed, le ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports



. « La FIFA est très fière de l’utilisation qui a été faite du programme Forward de la FIFA au nouveau Stade municipal de Nouadhibou, qui constitue un cadre idéal pour la Coupe d’Afrique des Nations U-20 de la CAF. J’ai félicité la FFRIM et son président Ahmed Yahya, ainsi que la CAF, pour avoir réussi à organiser ce tournoi dans les conditions sanitaires actuelles. Cette compétition est une magnifique vitrine pour les meilleurs espoirs du football africain. Personnellement, j’ai hâte de savoir qui soulèvera le trophée ! » « Le stade et le centre technique qui l’accompagne représentent des atouts essentiels pour le développement du football en Mauritanie. Je tiens à remercier la FIFA de nous avoir aidés à réaliser ce projet grâce au programme Forward de la FIFA », s’est félicité le président de la FFRIM, Ahmed Yahya.



La Coupe d’Afrique des Nations U-20 de la CAF a lieu du 14 février au 6 mars au Stade Municipal de Nouadhibou, au Stade Cheikh Boidiya et au Stade Olympique de Nouakchott. À cette occasion, la CAF a également bénéficié du fonds de soutien Covid-19 de la FIFA pour la maintenance et l’exploitation des stades, mais aussi pour la formation des arbitres et des responsables de la sécurité. Sur le terrain, le Ghana, vainqueur du tournoi UFOA B, s’est largement imposé (4-0) face à la Tanzanie, finaliste de la Coupe CECAFA U-20. Un peu plus tard dans la journée, les Jeunes Lions de l’Atlas marocains, de retour dans cette compétition après sept ans d’absence, ont battu les Baby Scorpions de Gambie sur la plus petite des marges.