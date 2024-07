FOTRAC 2024 : le CNCC du Cameroun accompagne la FUTPAC à Ebolowa

Depuis le 08 juillet 2024, le Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) prend une part active à la 15ème édition de la FOTRAC qui se tient à Ebolowa jusqu’au 21 juillet.



L’établissement public à caractère administratif en charge de la promotion du commerce extérieur y est présent à travers un stand d'exposition, dans le but de faire connaître aux visiteurs, ses missions, ses réalisations et ses projets au profit des Petites et moyennes entreprises (PME).



Il faut dire que dans ses missions de promotion du commerce transfrontalier et d’encadrement des PME, le CNCC a ouvert son stand à la Fédération des Unions des Groupes d'Initiative Commune des Transformatrices des Produits Agricoles du Cameroun (FUTPAC). Les membres de la Fédération exposent des produits naturels issus du terroir, et prêts à la consommation.



Le but est de soutenir la politique d’import-substitution défendue par les pouvoirs publics, en vue de la promotion du « made in Cameroon ». Avec le soutien de la CNCC, les femmes entrepreneures de la FUTPAC ont ainsi part pris à la première édition du Concours international des produits alimentaires transformés en Afrique (CIPATA). Au terme de cette compétition, la FUTPAC a remporté au total 11 médailles, soit 04 en or ; 04 en argent et 03 en bronze pour la variété de ses produits « made in Cameroon ».



Et parmi les producteurs médaillés qui se sont particulièrement distingués, il faut mentionner Mme Agrippine Tchouassi qui a eu le mérite de remporter 5 médailles sur plusieurs alimentaires, partant de la banane mûre, au safou séché, en passant par la mangue séchée et le thé de mélange.



Ce concours était organisé le 11 juillet dernier par l’APPA (Aide aux paysans et planteurs d’Afrique) que préside Francis Gogue. Celui qui est chef de cuisine, et consultant gastronomique, était assisté d’une équipe composée de personnalités de fins gastronomes, de grands chefs internationaux représentant le Cameroun, le Gabon, la RDC, le Tchad et la Guinée équatoriale, sous la présidence de l’adjointe au maire d’Ebolowa.