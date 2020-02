AFRIQUE Faure Gnassingbe accueille sa réélection à la tête du Togo en toute humilité

Lomé - La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a proclamé dans la nuit du dimanche 23 février 2020, les résultats provisoires de l'élection présidentielle qui a eu lieu le samedi dernier. Ces résultats placent en tête le président sortant, Faure GNASSINGBE devant ses six (6) concurrents.



Il remporte l'élection avec 72,36% des suffrages exprimés contre 18,37% pour son poursuivant immédiat, Kodjo AGBEYOME et Jean-Pierre FABRE arrivé en troisième position avec 4,35%. Quelques heures après l’annonce de sa réélection le président Faure GNASSINGBE a livré ses premières impressions dimanche soir devant ses militants au siège du parti à Lomé réunis pour célébrer la victoire de leur champion.



Pour Faure GNASSINGBE, le processus électoral a été exemplaire. Celui qui est à la tête du Togo depuis 2005, a salué une campagne qui s’est déroulée dans la paix, la sécurité et sans violence. « Les 7 candidats que nous étions, nous avons sillonné notre pays, rencontrer les populations et présenter nos différents projets. Le peuple togolais a été accueillant, attentif et est resté digne… Le 22 février, chacun a pu accomplir son devoir », s'est-il réjoui. Le Chef de l’Etat a indiqué que le défi pour lui était que le processus se déroule dans la paix.



Un pari qui est réussi qui constitue pour lui une première victoire dans le cadre de cette élection présidentielle. « C’était notre première victoire. Tout s’est déroulé dans la paix… Les nombreux observateurs qui ont été déployés ont pu le constater... », a appuyé Faure GNASSINGBE. Réélu pour un nouveau mandat à la tête du Togo, le Président de la République se réjouit des résultats qui le mettent loin devant ses adversaires. Il a par ailleurs raillé l’ancien Premier ministre, Kodjo AGBEYOME qui s’était autoproclamé vainqueur avant la publication des résultats par la CENI.



« Ceux qui voulaient s’agiter, se sont agités. Ils se sont autoproclamés. Ils ont annoncé des chiffres imaginaires… Nous avons dit que nous restons calmes, sereins, confiants parce que nous avons confiance dans les lois de notre pays. C’est vrai que certains ont été en un moment frustrés, impatients mais ce soir, la vérité s’est éclatée. Nous avons gagné », a lancé Faure GNASSINGBE à ses partisans.



Tout comme lors de son choix par les instances de son parti pour briguer un nouveau mandat, Faure GNASSINGBE dit accueillir cette réélection en « toute humilité ». Il promet de ne pas trahir la confiance des togolais et compte travailler pour satisfaire les besoins de la population. « A mes adversaires malheureux, j’aimerais dire que c’est le jour de la démocratie. Le peuple togolais s’est exprimé et il faut respecter son choix. Arrêtons d’improviser, d’avancer des chiffres imaginaires et soumettons-nous à sa volonté », a-t-il conclu.



Il faut noter que le parti UNIR et ses militants avaient promis au cours de la campagne électorale, de gagner au premier tour du scrutin à « Un coup KO ». Ce sera chose faite si la Cour Constitutionnelle valide dans les jours à venir, les résultats de la CENI.





