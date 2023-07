AFRIQUE Fespam : un hommage rendu à Denis Sassou N’Guesso pour le lancement de la 11 ème édition

« Le Fespam est de retour. Hommage à Denis Sassou N’Guesso pour son engagement et les moyens mis pour sa relance. » Ainsi, s’est exprimé, le commissaire général du Fespam, Hugues Ondaye, le 15 juillet 2023, à l’ouverture de la 11 ème édition du Fespam patronnée par le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou N’Guesso, accompagné par la première Dame, Antoinette Sassou N'Guesso.

Les lampions de la 11 ème édition du festival panafricain de musique (Fespam) se sont allumés, le 15 juillet, dans l’enceinte du mythique stade Alphonse Massamba Débat, après treize ans d’absence liée à la pandémie du Covid 19. Cette édition réunit des centaines d’artistes venus d’Afrique et d’Europe.



Présentation des multiples couleurs d’Afrique



Cette édition qui marque la renaissance du Fespam a été riche en couleurs et en sons à l’ouverture officielle des festivités. Le ton de la cérémonie a été donné par la présentation des multiples couleurs d’Afrique. Drapelets de chaque pays africain à la main, les forces armées congolaises ont défilé devant le podium, sous le rythme des hymnes nationaux de l’UA et du Congo exécutés par la fanfare nationale, pour montrer sans doute qu’à travers la musique se construisent des passerelles du dialogue indispensable à la consolidation des liens d’amitié qui unissent les peuples africains.



Hommage à Sassou N’Guesso pour son engagement



Grand maître des lettres et des arts, le président, Denis Sassou N’Guesso, a toujours joué sa partition pour porter haut les couleurs du Congo. Au cours de son intervention, le commissaire général du Fespam, Hugues Ondaye, après avoir salué le retour du Fespam, après plusieurs mois d’éclipse, a rendu un grand hommage au président, Denis Sassou N’Guesso, pour son engagement et les moyens

mis pour la tenue de cette 11ème édition.



Pour le directeur général de l’Unesco pour l’Afrique centrale, Paul Coustère , représentant la directrice générale de cette institution des nations unies occupée, le Fespam renoue avec les fondamentaux du panafricanisme. Il a saisi l’occasion pour féliciter le président, Denis Sassou N’Guesso, le comité d’organisation, les artistes et les professionnels des médias pour leur implication dans la réussite de cette fête de la musique africaine.



La rumba congolaise à l’honneur



La 11 ème édition du Fespam a pour thème : « La rumba congolaise : envol de la base identitaire vers les vertices du patrimoine immatériel de l’humanité. » Pour le commissaire général du Fespam, le thème choisi offrira l’occasion de revisiter l’histoire de la rumba congolaise depuis sa création jusqu’à sa consécration comme patrimoine de l’humanité.



Aussi, cette édition sera-t-elle enrichie d’un symposium et d’un marché de la musique africaine (Musaf) installé au palais des congrès. L’occasion pour les professionnels de se retrouver et d’échanger sur l’écosystème de la musique africaine, a renchéri, Hugues Ondaye.



La ministre congolaise de l’industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Lydie Pongault a , pour sa part, indiqué que cette 11 ème édition est l’occasion de repenser ensemble la conception du patrimoine culturel congolais et d’encourager la recherche scientifique ainsi que les industries culturelles.



Le show d’ouverture



Un show musical, co-présenté Claudy Siar et Peggy Hossié, respectivement journalistes à RFI et à Télé Congo Pointe-Noire, a précédé le mot d’ouverture du président, Denis Sassou N’Guesso. Outre la chorégraphie alliant musique traditionnelle et moderne, de près d’une heure, marquée par une scénographie et une pyrotechnie soutenues , le public, venu nombreux au stade Alphonse Massamba Debat, a eu droit à un bain musical offert par des artistes des deux rives du fleuve Congo ainsi que de l’Afrique de l’ouest.



Les « Bantous de la Capitale » du Congo et l’artiste Ferre Gola de la RDC ont tenu le public en haleine avec la rumba congolaise, alors que l’artiste malien, Sidki Diabaté et le congolais Diesel Gucci ont servi de l’afrobeat et de l’afro urbain pour lier l’utile à l’agréable.



A noter que, contrairement aux éditions précédentes, il n’y aura pas pour la 11 ème édition de concours de miss Fespam. Prévues , du 15 au 22 juillet, les animations du festival se dérouleront dans quatre sites respectifs, à savoir le stade Alphonse Massamba Debat à Makélékélé, le site de Kintélé pour Brazzaville nord, le site de Mayanga à Madibou pour Brazzaville sud et le Palais des congrès.





