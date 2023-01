Festival Dary : Kaltouma Mahamat Amadou découvre la culture tchadienne lors de sa visite

Le Festival Dary, célébrant la diversité culturelle du Tchad, a reçu une visite spéciale hier : celle de la diplomate Kaltouma Mahamat Amadou, présidente directrice générale de l'entreprise Astapha Souvenir. Accompagnée par le Collectif des artistes tchadiens Halou Comédie (CATCHAC), elle a eu l'occasion de découvrir les stands de 23 provinces ainsi que les différents marchés présents lors de l'événement.



Mme Amadou a exprimé son enthousiasme pour cette visite, déclarant qu'elle permettait de s'imprégner de la culture tchadienne et de s'offrir des articles artisanaux nationaux. Elle a également appelé les autres diplomates tchadiens et étrangers à venir découvrir le festival.



Le président du CATCHAC, Ahmat Moustapha (Hassane NGELE), et son vice-président Salahadine Brahim HALIFA (Fandoré) ont accompagné Mme Amadou lors de cette visite, lui montrant les différentes facettes de la culture tchadienne présentes au festival.