Festival Dary : Youssoupha, l'artiste franco-congolais, célèbre la culture tchadienne

"J'ai toujours épousé la culture tchadienne, c'est pas seulement le concert qui m'a amené ici, j'ai une épouse tchadienne", a déclaré Youssoupha. Il a également souligné que Mc Solar est une inspiration pour lui et qu'il est honoré de se produire sur la scène tchadienne.



Ce concert, qui se tiendra samedi prochain, est très attendu par les amateurs de musique tchadienne et ceux de l'artiste Franco-Congolais. Les fans de Youssoupha pourront découvrir les différentes influences artistiques dans sa musique et les amateurs de musique tchadienne pourront découvrir un artiste de renommée internationale qui apprécie leur culture. La combinaison de ces deux univers promet un spectacle inoubliable.