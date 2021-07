Festival de Cannes : la créatrice malgache Eileen Akbaraly distinguée

Première place médiatique du monde grâce à son célèbre festival de cinéma, plateforme d’influence tous azimuts, Cannes (France) vient d’accueillir la 5ème édition du Better World Fund. A la tribune, Eileen Akbaraly, la fondatrice de Made For A Woman, a réaffirmé son engagement d’entrepreneuse et de créatrice en faveur d’un projet innovant, respectueux de la nature et profondément humain. Elle a reçu le prix de l’engagement Unity-BWF.



Pour la jeune marque malgache d’artisanat de luxe à base de raphia, ce fut l’occasion d’afficher haut et fort ses valeurs et ses ambitions. Conviée à prendre la parole dans le cadre de l’atelier de prospective Mastermind, en ouverture de cette journée proposée par le fonds français de dotation Better World, Eileen Akbaraly a interpellé le public à propos de la mission moderne des entreprises. « Les clients réclament de la transparence sur l’origine des matières, des produits qui ont un sens, une identité enchâssée dans un territoire. L’acte d’achat est aligné sur un certain rapport au monde, qui valorise le geste humain et témoigne d’un équilibre naturel. »

Une évolution majeure pour tous les acteurs de l’économie et de la création, du sud comme du nord, confirmée par d’autres panélistes, à l’image du conseiller de l’OCDE Louis Maréchal, du président de la Fondation René Moawad, le Libanais Michel Moawad, du géopoliticien Mikaa Mered, du politicien ghanéen Kwabena Okyere Darko-Mensah ou encore de l’avocat international Stéphane Brabant.



Dans la soirée, plusieurs centaines d’hôtes de prestige ont pu apprécier lors d’un défilé la beauté immanente des pièces uniques de Made For A Woman, façonnées dans les ateliers de la marque à Madagascar. Sacs, tuniques et chapeaux, produits à la main dans la tradition du patrimoine vivant de la Grande île, colorés sans métaux lourds ni produits chimiques dangereux, ont offert le témoignage d’une volonté de magnifier ce lien insécable entre la nature, les femmes et les hommes qui la reçoivent en héritage et cette part hasardeuse, audacieuse, d’intelligence du geste. Traçabilité illustrée par le film « Le voyage du raphia » de Geoffrey Gaspard, produit par Eileen Akbaraly, présenté aux invités sur la Croisette.



A la clôture de l’événement, Eileen Akbaraly a reçu le prix de l’engagement Unity-BWF décerné par le collectif pour la paix et le vivre-ensemble Union-Life International. Créé par Manuel Collas de La Roche comme un forum propice au plaidoyer en faveur de la paix, de la solidarité et de l’humanisme, le BWF a tenu sa 5ème édition dans le cadre prestigieux du 74e Festival de Cannes. Il a honoré au fil des années des personnalités de rang international, au rang desquelles Jean-Michel Cousteau, Mary J. Blige, Denis Mukwege, Forest Whitaker ou S.A.S le prince Albert.