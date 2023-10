Festival littéraire au Tchad : Dr. Houzibé remporte le Prix du meilleur auteur et de la plume engagée

L'événement s'est tenu à N'Djaména du 10 au 14 octobre 2023, attirant des participants de divers horizons internationaux. La cérémonie de clôture a eu lieu le samedi 14 octobre 2023 au Centre de Formation et de Documentation (Cefod).



Le Festival international Le Souffle de l'Harmattan a une longue histoire à N'Djamena, étant un rendez-vous culturel et artistique majeur qui célèbre les riches trésors culturels du Tchad. Chaque année, il réunit des artistes, des musiciens, des écrivains, des poètes et des intellectuels africains, y compris ceux de la diaspora, pour des échanges stimulants visant à partager leurs visions pour l'avenir du continent africain.



Le parrain de cette édition, Me Mbailassem Laoumbatnan Franklin, a souligné l'incroyable puissance des mots et de l'écriture, transcendant les barrières de genre et d'origine tribale. Il a exprimé son soutien enthousiaste à cet événement littéraire, rendant hommage aux créateurs du festival et appelant les participants à être les messagers du Souffle de l'Harmattan dans le monde entier.



Le commissaire général du festival, Sosthène Mbernodji, a mis en lumière le rôle vital que joue cet événement pour dynamiser la scène littéraire tchadienne en renforçant sa vitalité et en augmentant sa visibilité. Il a souligné que ce festival constitue un lieu de célébration de la littérature africaine et a encouragé à développer davantage les activités du Souffle de l'Harmattan pour une reconnaissance accrue.



Le Festival international Le Souffle de l'Harmattan a été l'occasion de décerner plusieurs distinctions à des personnalités africaines qui ont profondément influencé la littérature par leurs œuvres exceptionnelles. Parmi les lauréats, on peut citer l'invité d'honneur venu du Sénégal, le Dr Ndongo Mbaye, récompensé par un diplôme d'honneur, le Prix du Mécène attribué à Djekombé François, le Prix de l'Incitation à la Littérature, à la Production et à l'Accompagnement des Auteurs décerné au Dr Patrick Clément Oyieh, la Jeune Plume Performante honorée en la personne de Sitina Abdelmadjid Hassan Haggar, le Prix des Belles Lettres attribué à la Burkinabèe Kouevi Gloria Rose, et enfin, le Prix du Meilleur Livre et de la Plume Engagée, dédié au Dr Ousmane Koudangbé Houzibé.