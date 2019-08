Fête nationale du Gabon : Ali Bongo en harmonie avec son peuple

Le président de la République, Ali Bongo Ondimba a présidé samedi 17 août 2019 à Libreville, les festivités marquant le 59e anniversaire de l’accession à l’indépendance du Gabon. Très attendu à cette occasion, le chef de l’État, a sacrifié au rituel en présidant entend que chef suprême des forces armées du Gabon la parade militaire prévue à cette occasion.



Cette sortie officielle a été une occasion une fois de plus pour le numéro 1 Gabonais de taire les supputions relatives à son état de santé, sa capacité à se mouvoir et surtout de tester sa côte de popularité. Il faut préciser que d’entrée de jeu, c’est une série de tonnerre d’applaudissement accompagnés des cris joies qui ont accueilli l’élu du peuple Ali Bongo vêtu du costume de chef suprêmes des armées à bord de son command car, son véhicule de commandement militaire.



Après avoir passé en revue les troupes, le président de la République se plier au rituel de l’hymne national. Ensuite, il a regagné la tribune présidentielle où il est resté un peu plus d’une heure pour présider la grande parade militaire. Il avait à ses côtés les présidents des différentes institutions constitutionnelles, des membres du gouvernement, parlementaires, diplomates, responsables d’entreprises publiques et parapubliques, sans oublier les dignitaires religieux et traditionnels.