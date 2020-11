Financements libyens : Sarkozy évoque des "recherches" menées au Tchad

L'ancien président français Nicolas Sarkozy a évoqué vendredi des "recherches" qui ont été "faites" notamment au Tchad dans le cadre de l'enquête judiciaire sur les présumés financements libyens de sa campagne électorale. Il s'est exprimé au cours d'un entretien sur la chaine télévisée française "BFM".



Après huit années d'enquête, un témoin à charge contre Sarkozy s'est brusquement rétracté cette semaine. En novembre 2016, l'homme d'affaires Ziad Takieddine avait déclaré avoir convoyé entre novembre 2006 et début 2007 "un total de cinq millions d'euros" dans des valises, sur le trajet Tripoli-Paris.



"Monsieur Takiedinne, on ne peut plus s'appuyer sur lui puisqu'il m'a exonéré. Et toutes les recherches bancaires, toutes les recherches fiscales, toutes les recherches qui ont été faites matin, midi, soir au Tchad, en Libye, en Suisse, toutes les perquisitions ont abouti à zéro. C'est un désastre", affirme Nicolas Sarkozy.



C'est la première fois que le nom du Tchad est cité dans cette affaire. Mais selon les affirmations de Sarkozy, les recherches n'ont mené à rien de concluant. L'ancien président entend désormais se battre pour "démasquer ceux qui sont derrière cela".



Avant sa mort, l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi a assuré que Sarkozy a touché de l'argent libyen pour le financement de sa campagne électorale. Ses accusations ont ensuite été réitérées par son fils Seïf al-Islam. Des juges français enquêtent depuis plusieurs années sur les financements libyens. Ils ont notamment mis en examen Sarkozy dans le cadre de l'affaire.