Fonds de solidarité de Rugby Africa – Crise sanitaire Covid-19

Siège de la Fédération, Ankorondrano, 25 juin, 13.00. Aux soins de Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, distribution d’une aide financière et d’un don en denrées alimentaires de base aux protagonistes des équipes des Makis de Madagascar la veille de la fête nationale de la République de Madagascar.

Grâce au fonds de solidarité d’une valeur de 5.000 EUR octroyé par Rugby Africa dans le cadre de son soutien à l’ensemble de ses fédérations membres, Malagasy Rugby a distribué une enveloppe financière et un bon d’achat, ainsi qu’un don en denrées alimentaires, aux joueurs et joueuses des équipes nationales.

Le personnel administratif de Malagasy Rugby et des ligues régionales, ainsi que le staff technique des équipes nationales, ont également bénéficié de cette assistance. Au total, 160 personnes ont reçu une enveloppe financière de 25.000 Ariary et un bon d’achat de 50.000 Ariary.

Outre cette remise d’aides financières et de dons alimentaires, une partie du soutien financier octroyé par Rugby Africa a été destinée à l’achat et à la distribution d’équipement de protection individuelle (masques) et des produits désinfectants (eau de javel et gel hydroalcoolique) à tous les personnels cités ci-dessus.

Aux noms des équipes nationales, des personnels et staffs techniques de la fédération et des ligues régionales, nous, Malagasy Rugby, remercions chaleureusement Rugby Africa pour cette initiative de solidarité qui souligne les valeurs de partage et d’entraide si chères à la communauté Rugbystique africaine.

