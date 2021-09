Football : 4e édition du tournoi de brassage à N'Djamena

Initié par Theadoumbaye Nadji tessem, ce tournoi de brassage se déroule chaque période de vacances au terrain Koulamalah, dans le 7ème arrondissement. L'on assiste déjà au 4eme match de l'édition 4 de ce tournoi. C'est l'équipe RNK d'Abena qui a perdu face à Académie FC d'Ambata sur un score de 2 buts à 1, ce 5 septembre 2021.



Michael, l'attaquant de RNK, à inscrit son premier score dans une contre-attaque à la 16ème minute. Le match s'est poursuivi jusqu'au réveil de l'Académie FC à la 26ème minute. Cette ouverture de score a permis à Fidèle, l'excentré droite d'Académie FC, de secouer les filets de Ngaryo Serge, l'opportier de RNK.



La première mi-temps a pris fin sur le score de 1 but partout. Le retour au terrain a connu une forte tension dans le jeu jusqu'à une frappe du coté de la surface de réparation du gardien de RNK. Une faute de touche du défenseur Serafin a été sifflée, occasionnant un pénalty en faveur d'Académie FC.



Un 2ème but a été inscrit à l'actif d'Académie FC à la 78ème minute du jeu suite au tir du penalty par Olivier, l'excentré gauche, faisant ainsi un dernier but du premier match d'Académie FC, lui donnant trois points pour continuer la suite.