Football CAN : le Bénin s’impose face au Maroc

Le Bénin s'est imposé contre le Maroc, vendredi au stade de l'académie militaire du Caire, à l'issue d'un match de football en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019.



Le Maroc, favori du match, a été éliminé aux tirs au but par le Bénin (1-1, 4-1 tab).



Le Bénin a ouvert le score à la 53ème minute avec un but de Moise Adilehou.



A la 97ème minute, le défenseur béninois Khaled Adenon a quitté le terrain sur un carton rouge.



L'équipe béninoise n'a pourtant dominé le match qu'à 33% de possession de jeu, 318 passes contre 643 pour l'équipe marocaine, et une précision de passes de 59% contre 79% pour l'adversaire.



L'équipe béninoise va affronter mercredi prochain le vainqueur du match Sénégal contre Ouganda.