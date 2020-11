Football : Les SAO du Tchad affronteront la Guinée en éliminatoires de la CAN

Les SAO du Tchad vont affronter l'équipe de la Guinée Conakry le mercredi 11 novembre prochain à Conakry, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).



Le coup d'envoi du match est prévu à 17 heures. Il aura probablement lieu à huis-clos.



Un match retour pour la 4ème journée aura lieu entre les deux équipes le 15 novembre à N'Djamena.



Le Tchad est au bas de la poule A, derrière la Guinée, le Mali et la Namibie. La sélection de Djimtan Yatamadji devra être victorieuse pour tenter d'éviter l'élimination.



La CAN a été reportée à 2022 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.