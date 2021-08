Football : Lionel Messi s'engage avec le PSG

L'ex-joueur du FC Barcelone, Lionel Messi, est attendu mardi après-midi à Paris où il va officialiser la signature de son contrat de deux ans avec le PSG, club de la capitale française. Messi passera au préalable une visite médicale.



Le nouveau joueur du PSG devrait s'exprimer mercredi au cours d'une conférence de presse au Parc des Princes.



Malgré l'accord trouvé entre le club FC Barcelone et le joueur Leo Messi, et avec l'intention de signer un nouveau contrat, ce dernier n'a pas pu être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels, comme le prévoit le règlement de la Liga espagnole.