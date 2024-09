Football : la première séance d'entraînements des Sao à Monravia

Moins de 24 heures après leur arrivée à Monrovia, les Sao du Tchad qui ont pris leur quartier général à Murex Plazza Hôtel au centre-ville, en bordure de la mer, sont descendus sur la pelouse verte du terrain mixte du Stade Samuel Kanon Doe, pour leur toute première séance d'entrainements.



Cette séance qui s'est déroulée sous la houlette du sélectionneur national, Kevin Nicaise, accompagné de ses deux adjoints, a vu la participation de quatre autres internationaux arrivés. Il s'agit de Marius Mouandilmadji qui évolue en première division turque, de trois joueurs qui évoluent au Maroc notamment, Allambatna Gabin, Charles Tchouplaou et Ahmat Youssouf.



Le staff et les joueurs ont travaillé dans une ambiance bon enfant. Les nouveaux joueurs qui ont rejoint le groupe ont exprimé, sourire aux lèvres, leur joie de retrouver les autres et de travailler avec détermination.



Toute l'équipe s'est fixée un seul objectif, donner le meilleur de soi pour ce match. La présence de ces cadres de l'équipe a permis au coach Kevin Nicaise de réajuster la séance, avec un travail physique et technico-tactique, pour renforcer la cohésion, et surtout revoir les automatismes.



C'est à 18 heures, heure de Monrovia soit 19 heures, heure de N'Djamena que la séance s'est achevée. Entre temps, Amine Hiver, le joueur de Zesco United a foulé aussi le sol de Monravia et rejoint ses coéquipiers à Murex Plazza Hotel.