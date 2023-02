Football : le Real Madrid affronte Al Ahly en demi-finale

Le club de Real Madrid, quadruple vainqueur du trophée, affronte ce mercredi soir (20h00) le club égyptien d'Al Ahly en demi-finale au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Al Ahly a obtenu sa qualification en battant les Américains de Seattle Sounders.



Le gagnant de cette rencontre rencontrera le vainqueur de la demi-finale prévue samedi à Rabat.



Le Real Madrid a affronté Al Ahly une seule fois en match amical, et a subi une défaite (1-0). Le match se jouera dans un grand stade de 45 800 places, dont 10 000 places couvertes, ce qui en fait le principal stade du Maroc, avec le Stade Mohammed-V de Casablanca.



En 2000, le stade a subi une rénovation majeure incluant l'installation de nouveaux sièges, puis une mise à niveau plus importante en 2014 à la suite de la Coupe du Monde des Clubs, avec la mise à jour des vestiaires et des points médias, la création de suites VIP, l'installation de 80 portes électriques pour accéder au stade, le remplacement des sièges et enfin la mise en place d'une nouvelle pelouse.