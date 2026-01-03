Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
SPORTS

Football : le président de la FTFA échange avec les jeunes footballeurs des centres de formation de N’Djamena


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 3 Janvier 2026



Football : le président de la FTFA échange avec les jeunes footballeurs des centres de formation de N’Djamena
Le président de la Fédération tchadienne de football association (FTFA), Tahir Oloy Hassan, a rencontré, le vendredi 03 janvier 2026 à N’Djamena, de jeunes footballeurs issus de plusieurs centres de formation de la capitale. Les échanges ont porté sur les difficultés du football de base et les perspectives d’amélioration.

Cette rencontre a permis aux jeunes participants de dresser un état des lieux des réalités auxquelles ils sont confrontés dans leur parcours sportif. Ils ont notamment évoqué le manque de terrains d’entraînement adéquats, l’insuffisance de matériel sportif, les difficultés liées à l’encadrement technique, ainsi que d’autres contraintes freinant le développement du football à la base.

À l’écoute des préoccupations exprimées, le président de la FTFA a rappelé que la formation constitue le socle du développement du football tchadien. Il a souligné l’importance d’investir durablement dans les centres de formation afin de préparer une relève compétitive pour les différentes sélections nationales.

Tahir Oloy Hassan a, par ailleurs, rassuré les jeunes footballeurs de la détermination de la Fédération à ne ménager aucun effort pour la promotion et le renforcement des centres de formation, en étroite collaboration avec les partenaires du football national.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la FTFA de maintenir un dialogue permanent avec les acteurs du football de base et de créer les conditions favorables à l’émergence de nouveaux talents au Tchad.


