Football : les SAO du Tchad s'inclinent face au Niger (2-0)

Les SAO du Tchad se sont inclinés samedi soir face à l'équipe du Niger sur le score de 2-0. Le match a eu lieu au stade général Seyni Kountche, dans le cadre du Tournoi international amical de Niamey.



Le Tournoi se déroule du 10 au 14 octobre. Les équipes nationales du Niger, du Tchad et de la Sierra Léone se défient au cours de cette rencontre.



Le nombre de supporters a été limité à 6000 personnes dans le stade pour assurer le respect des mesures barrières contre la Covid-19.



Logés dans un hôtel, les SAO ont reçu vendredi soir la visite de l'ambassadeur du Tchad au Niger.



Les SAO du Tchad s'alignent sur trois défaites dont deux à domicile les 23 et 25 septembre face aux Crocodiles du Nil (Soudan). Après plusieurs mois de pause suite à la crise sanitaire, les SAO poursuivent leur préparation dans le cadre des journées FIFA consacrées aux matchs amicaux.



Au Niger, "les meilleurs joueurs de ce rassemblement seront regroupés avec des joueurs expatriés, les internationaux de d'habitude. On va essayer de faire la meilleure équipe possible", a expliqué fin septembre le sélectionneur sortant des SAO, Emmanuel Tregoat.