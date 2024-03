Forces Armées Congolaises : Basile Boka élevé au grade de général de brigade

L’esplanade du palais des congrès de Brazzaville a été choisi pour accueillir cette cérémonie de prise d’armes et de port d’insigne de grade. La cérémonie a débuté par le passage en revue des troupes par le chef de l’Etat. Le décret portant promotion d’officier général des forces armées congolaises a été par la suite rendu par le colonel major de police, Jean Bernard Okoko Isso, directeur général de l’administration et des ressources humaines au ministère de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local.



Le moment solennel de cette cérémonie est intervenu après la lecture de ce décret quand le président de la République a fait porter l’insigne du grade à l’heureux promu, Basile Boka.



Né en 1964 dans le département de la Cuvette, Basile Boka a été commandant de la zone militaire de défense n°8 dans le département du Pool, en novembre 2016 et commandant de la garde républicaine en janvier 2023. Il est chevalier, officier et commandeur dans l’ordre du mérite congolais.



Selon l’ordre de passage, la parade militaire qui a bouclé la cérémonie a commencé par le passage du commandement de l’ensemble des troupes, sous la supervision du commandant de la zone militaire de défense n° 9. Le défilé a été clôturé par le passage des troupes para-commandos, avec leur pas lent et rythmé.



Il convient de signaler que les conditions météorologiques ont contribué à la bonne tenue de cette cérémonie. En effet, la pluie qui a arrosé la ville de Brazzaville en matinée a permis aux troupes de défiler dans la fraicheur.