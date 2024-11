Forum Crans Montana : le Premier ministre tchadien est arrivé à Genève

Le Premier ministre du Tchad, l'ambassadeur Allah Maye Halina et sa délégation sont arrivés ce matin du jeudi 14 novembre 2024, à Genève en Suisse, où ils prendront part du 14 au 16 novembre 2024, au Forum Crans Montana.



Accueilli par l'ambassadeur du Tchad en Suisse, Dr Jean-Pierre Baptiste, et plusieurs personnalités de l'ambassade, le chef du gouvernement tchadien est venu discuter avec les autres leaders politiques et économiques, des enjeux de l'heure.



Sur la table des discussions, figurent la question de la sécurité sous régionale, régionale et internationale, face à la menace de Boko Haram, le développement durable, et la lutte contre les effets du changement climatique.



Pays riche en histoire et en potentiel, le Tchad est déterminé à partager ses aspirations avec la communauté internationale, pour mobiliser un soutien en faveur de son développement.