Forum Nasser 2025 et leadership international : vers une jeunesse mondiale engagée pour la coopération Sud-Sud

Le Forum International Nasser a annoncé la fin des entretiens individuels avec les candidats égyptiens postulant à la cinquième promotion de la Bourse du leader Gamal Abdel Nasser pour le leadership international. Cette étape précède l’annonce des résultats finaux d’admission à cette cinquième édition, prévue en mai prochain, sous le thème : « L’Égypte et les Nations Unies : 80 ans de représentation des enjeux du Sud global », et placée sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Abdel Fattah El-Sissi, Président de la République. Environ 150 jeunes leaders du monde entier, issus de divers domaines exécutifs, ainsi que des jeunes acteurs influents de la société civile à l’échelle mondiale, devraient participer à cette édition.



Le Dr Ragaa Magdy, diplômée de la quatrième promotion de la Bourse de leadership international Nasser et membre du comité de conduite des entretiens pour la cinquième promotion, a indiqué que le nombre de candidats égyptiens s’élevait à environ 215, dont 122 hommes et 93 femmes. Les entretiens individuels ont eu lieu après une sélection rigoureuse des dossiers de candidature, conformément aux critères préalablement définis par la Bourse. Ces critères incluent notamment l’égalité des sexes, une représentation géographique équitable de l’ensemble des gouvernorats de la République, ainsi que l’inclusion des personnes en situation de handicap. Après évaluation, 75 candidats ont été sélectionnés pour les entretiens finaux : 40 hommes et 35 femmes, issus de divers horizons académiques et professionnels, illustrant une diversité géographique significative. Mme Magdy a souligné que cette étape constitue un modèle exemplaire de transparence et d’objectivité dans la sélection de jeunes cadres capables de représenter l’Égypte dans les forums internationaux, en adéquation avec la vision de l’État en matière d’autonomisation des jeunes et des femmes.



Ahmed Mokhtar, diplômé de la deuxième promotion de la Bourse et membre du comité de conduite des entretiens, a précisé que les questions posées portaient principalement sur l’expérience des candidats dans les domaines de l’action publique et du volontariat, ainsi que sur leurs connaissances concernant la Bourse elle-même : son historique, la signification de son nom, son slogan et son parrainage par les Nations Unies. Les entretiens ont également abordé des notions clés telles que la coopération Sud-Sud et le Mouvement des non-alignés, tout en évaluant la conscience sociétale des candidats, leur compréhension de l’actualité politique et leur vision de la gestion étatique des enjeux nationaux. M. Mokhtar a insisté sur le fait que ces entretiens s’inscrivent dans une démarche réfléchie visant à sélectionner une élite capable de représenter dignement la jeunesse égyptienne à l’échelle locale et internationale.



Salma Tawfik, diplômée de la Bourse et responsable du marketing international, a de son côté révélé que les statistiques détaillées des candidatures à la cinquième édition témoignent d’une diversité remarquable en termes de nationalités, de continents et de tranches d’âge. La Bourse a su attirer des jeunes leaders du monde entier, l’Afrique de l’Est étant la région la plus représentée après l’Égypte. Le continent africain arrive en tête du nombre total de candidatures, suivi de l’Asie, de l’Europe, de l’Amérique du Sud, de l’Amérique du Nord, ainsi que de l’Australie et même de l’Antarctique. Au total, 93 nationalités différentes sont représentées, avec une répartition de 60 % d’hommes et 40 % de femmes, ce qui reflète à la fois la richesse culturelle et géographique du programme, ainsi que son engagement clair en faveur de la parité.



Hassan Ghazaly, chercheur en anthropologie et fondateur du Forum International Nasser, a conclu en affirmant que ces données témoignent du rayonnement croissant de la Bourse sur la scène internationale et de son rôle central dans l’attraction de jeunes du monde entier, désireux de participer à ses programmes de formation au leadership. Cela contribue à la construction de ponts de coopération et à l’échange d’expériences entre les futurs leaders de différentes origines. Il a également rappelé que la publication de ces statistiques s’inscrit dans une démarche de transparence et reflète le succès de la Bourse dans sa mission de représentation équitable de toutes les régions égyptiennes, affirmant sa position de plateforme internationale de dialogue et de coopération entre jeunes leaders.



Il est à noter que cette cinquième édition de la Bourse de leadership international Nasser coïncide avec la célébration du 70e anniversaire de la Conférence de Bandung, événement historique qui a profondément marqué la structuration politique du Sud global.