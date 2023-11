INTERNATIONAL Forum de Paris sur la Paix : relever les défis mondiaux grâce à la collaboration multilatérale

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant, humanitaire et journaliste indépendant. - 11 Novembre 2023



Dans un monde marqué par l’intensification de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, le Forum de Paris sur la Paix 2023 apparaît comme une lueur d’espoir et de collaboration.

Prévu les 10 et 11 novembre 2023, ce rassemblement international vise à combler les divisions, à favoriser le dialogue et à établir des coalitions orientées vers l'action, pour relever les défis mondiaux urgents.



Thèmes et objectifs : élaborer des solutions multilatérales

Le thème général de cette année, « À la recherche d'un terrain d'entente dans un monde de rivalité », reflète l'urgence de trouver des solutions communes aux problèmes mondiaux, dans un contexte d'escalade des tensions entre les grandes puissances. L’accent est mis sur la gouvernance des biens communs et des biens publics mondiaux, en particulier dans des domaines critiques comme le changement climatique, l’espace extra-atmosphérique et la gestion des minéraux critiques.



La mission du Forum de Paris sur la Paix repose sur six thèmes majeurs, chacun abordant une facette critique des défis mondiaux actuels. Ces thèmes servent de boussole et guident les participants vers des solutions de gouvernance efficaces :

1. Gérer les conséquences des crises multiples sur les populations : Reconnaissant l'interdépendance des défis mondiaux, le Forum cherche à identifier des stratégies pour gérer les conséquences de diverses crises sur les populations vulnérables.

2. Coopérer à travers les conflits : Dans un monde marqué par des tensions géopolitiques, le Forum vise à favoriser la coopération et le dialogue en tant qu'outils essentiels, pour résoudre les conflits et construire une paix durable.

3. Repenser la mondialisation dans un monde polarisé : Dans le contexte d'un monde polarisé, le Forum encourage les participants à ré-imaginer et à remodeler la mondialisation pour promouvoir l'inclusion et l'équité.

4. Catalyser les solutions climatiques et environnementales : Avec les questions environnementales au premier plan, le Forum se concentre sur les initiatives et les stratégies visant à lutter contre le changement climatique et la dégradation de l'environnement.

5. Garantir un monde numérique plus sûr et éthique : À mesure que le paysage numérique évolue, le Forum approfondit les discussions sur la cyber-sécurité, l'éthique et la sécurité dans le domaine numérique.

6. Favoriser des sociétés plus inclusives et plus justes : Dans la quête d'un monde meilleur, le Forum explore les voies permettant de créer des sociétés non seulement inclusives mais aussi justes.



Les priorités 2023

Il s’agit de protéger la planète et les populations, garantir la confiance et la sécurité dans le monde numérique, lutter contre les inégalités et accélérer les ODD, instaurer la paix et construire un monde plus sûr.

Le Forum de Paris sur la Paix 2023 fixe des priorités ambitieuses, alignant ses efforts sur les défis les plus critiques de notre époque. Il s’agit notamment de protéger la planète et ses habitants, d’assurer la confiance et la sécurité dans le domaine numérique, de lutter contre les inégalités et de faire progresser les objectifs de développement durable (ODD), et de contribuer activement à la création d’un monde plus pacifique et plus sûr.



Partenariats et collaborations : une entreprise mondiale

Le Forum de cette année rassemblera diverses voix représentant les États, les organisations internationales, les entreprises, les banques de développement, les fondations et les ONG du monde entier. Les participants viennent de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'Union européenne (UE), du Fonds monétaire international (FMI), de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), entre autres. Ces partenariats soulignent la nature mondiale des défis à relever et la nécessité d’une action collective.



Intervenants : un événement multi-acteurs

Parmi les intervenants notables figurent :

● Jacinda Ardern, ancienne Première ministre de Nouvelle-Zélande

● Emmanuel Macron, président de la République française

● Dr Jane Goodall, fondatrice du Jane Goodall Institute et messagère de la paix des Nations Unies

● Comfort Ero, président-directeur général d'International Crisis Group

● Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana

● Charles Michel, président du Conseil européen

● Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie

● Shunichi Miyanaga, président du conseil d'administration de Mitsubishi Heavy Industries

● Brad Smith, vice-président et président de Microsoft

● Mia Mottley, Premier ministre, Barbade

● Chen Qiufan, écrivain de science-fiction, chroniqueur et scénariste

● Maria Ressa, PDG, Rappler, lauréat du prix Nobel de la paix 2021

● Henry Wang, fondateur et président du Centre pour la Chine et la mondialisation

● Sarah Wayne Callies, actrice et ambassadrice, International Rescue Committee (IRC)

● Razan Al Mubarak, président de l'Union internationale pour la conservation de la nature ; Champion de haut niveau des Nations Unies sur les changements climatiques



Projets : espace pour les solutions

Le Forum de Paris sur la Paix 2023 présentera 60 projets et initiatives innovants lors de sa 6ème édition. Surnommés « Espace pour les solutions », ces projets occuperont un espace dédié au sein de l'emblématique Palais Brongniart, offrant une plate-forme permettant aux contributeurs de partager leurs idées, de discuter de leur travail et de contribuer au discours en cours sur les questions de gouvernance mondiale.



NB : Informations utiles

Le Palais Brongniart, symbole de l'élégance parisienne, accueillera à nouveau le Forum au 16 Pl. de la Bourse, 75002 Paris, France. Des informations sur l'accréditation des médias sont disponibles pour ceux qui souhaitent couvrir cet événement important.

Au milieu de tensions mondiales croissantes, le Forum de Paris sur la Paix 2023 témoigne de la puissance durable du dialogue, de la coopération et de l’action collective. Alors que les participants des quatre coins du monde convergent, le décor est planté pour un événement transformateur transcendant les différences politiques et les clivages idéologiques. Il est donc question de rester à l’écoute pour une couverture complète, alors que le monde s’unit pour poursuivre un avenir plus harmonieux et plus juste.







Dans la même rubrique : < > Tchad - Arabie Saoudite : tête-à-tête entre Mahamat Idriss Deby et Mohammed Bin Salman France : Un jeune Guinéen, menacé d’expulsion, saute par la fenêtre à l’arrivée de la police Sommet afro-saoudien : le président tchadien Mahamat Idriss Deby assiste aux travaux Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)