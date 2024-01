INTERNATIONAL Forum économique mondial : la 54ème réunion annuelle débute à Davos

Alwihda Info | Par Dr Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 15 Janvier 2024



Le paysage en constante évolution des défis mondiaux est sur la table, au moment où commence la 54ème réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM).

Alors que les dirigeants gouvernementaux, des entreprises et de la société civile se réunissent, le Forum qui se tient du 15 au 19 janvier 2024 à Davos, en Suisse, promet de fournir un espace crucial pour aborder les problèmes urgents de notre époque, sous le thème « Reconstruire la confiance ».



Plus de 100 gouvernements, de grandes organisations internationales et 1 000 partenaires du Forum convergeront lors de la réunion annuelle, créant ainsi un espace de dialogue unique. Des dirigeants de la société civile, des experts, des représentants de la jeunesse, des entrepreneurs sociaux et des médias ajouteront diverses perspectives aux discussions. Ce rassemblement inclusif reflète l'urgence de la « polycrise », la convergence de multiples crises, du climat et de la biodiversité à la pandémie actuelle du Covid-19, en passant par la guerre en Ukraine et les inquiétudes concernant le coût de la vie.



Alors que les sociétés et les entreprises sont aux prises avec de profonds changements, de la géo-économie au changement climatique en passant par l’intelligence artificielle, le besoin de solutions devient de plus en plus évident. L’assemblée annuelle vise à aller au-delà du diagnostic des défis pour promouvoir des solutions concrètes. Dans un monde où la confiance s’érode, la réunion cherche à instaurer la confiance en mettant l’accent sur la transparence, la cohérence et la responsabilité.



Les thèmes qui animent le dialogue

Le thème « Reconstruire la confiance » imprègne l'Assemblée annuelle, abordant la confiance à trois niveaux fondamentaux : dans l'avenir, au sein des sociétés et entre les nations. La méthode employée implique un dialogue ouvert et constructif, réunissant des dirigeants du gouvernement, des entreprises et de la société civile, pour trouver des solutions aux défis mondiaux. Le programme relie les points dans un environnement complexe, offrant une vision prospective des dernières avancées scientifiques, industrielles et sociétales.



Parties prenantes : un éventail diversifié de voix

L'Assemblée annuelle 2024 s'annonce comme un creuset de perspectives, accueillant plus de 100 gouvernements, de grandes organisations internationales, des entreprises partenaires du Forum, des dirigeants de la société civile, des experts, la génération des jeunes, des entrepreneurs sociaux et les médias. Cette diversité garantit une exploration complète des idées et des efforts de collaboration vers des solutions durables.



Priorités programmatiques

Le programme sera structuré autour de quatre priorités thématiques interconnectées :

● Parvenir à la sécurité et à la coopération dans un monde fracturé : faire face aux crises de sécurité, tout en luttant contre les forces structurelles de fragmentation grâce à la coopération.

● Créer de la croissance et des emplois pour une nouvelle ère : se concentrer sur un nouveau cadre économique qui place les personnes au centre, en minimisant les compromis et en maximisant les synergies.

● L'intelligence artificielle en tant que moteur de l'économie et de la société : examiner le rôle de l'IA au profit de la société, naviguer dans les paysages réglementaires et comprendre son interface avec les technologies transformatrices.

● Une stratégie à long terme pour le climat, la nature et l'énergie : développer une approche systémique pour un monde neutre en carbone et favorable à la nature, en équilibrant les compromis pour parvenir à un consensus social.



Des défis au milieu des aspirations

Ce n’est un secret pour personne : aujourd’hui encore, le monde est toujours aux prises avec les répercussions persistantes de la pandémie du Covid-19 et l’émergence de nouveaux conflits à l’échelle mondiale, et rétablir la confiance dans les institutions devient de plus en plus intimidant. La pertinence du Forum économique mondial (FEM), précurseur du dialogue et de la collaboration à l’échelle mondiale, fait désormais l’objet de débats et d’examens minutieux.



Ces dernières années, l'Assemblée annuelle a connu une diminution du nombre de participants de haut niveau. Des personnalités notables, comme le président américain Joe Biden, ont été manifestement absentes. Le chancelier allemand Olaf Scholz était le seul dirigeant d’un pays du G7 présent au rassemblement de 2023.



Selon Peter Willetts, professeur émérite de politique mondiale à la City de l'Université de Londres, les dirigeants décident de manière stratégique des avantages de participer chaque année au Forum. Cette prise de décision stratégique a façonné la liste des participants, avec l’espoir que le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, puisse rallier un soutien à son pays, ce qui susciterait probablement une délégation politique de bas niveau en provenance de Russie. Les États-Unis devraient envoyer une délégation dirigée par le secrétaire d’État Antony Blinken, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et l’envoyé spécial du président pour le climat John Kerry.



Malgré les doutes quant aux solutions définitives, Davos reste une opportunité d’atténuer les facteurs conduisant à un conflit mondial. Selon Jack Copley, professeur adjoint en économie politique internationale à l'Université de Durham, l'approche du FEM pour résoudre les problèmes mondiaux par le biais d'une « gouvernance multipartite », met l'accent sur la collaboration entre diverses parties prenantes.



« Le FEM a certainement été une force majeure promouvant les idées de partenariats public-privé et de collaboration multipartite en réponse aux défis mondiaux », a noté Jan Aart Scholte, professeur de transformations mondiales et de défis de gouvernance à l'université de Leiden. La véritable valeur de l'événement réside dans la mise en réseau et l'accumulation de connaissances, favorisant diverses interactions entre les politiciens nationaux, les responsables de l'ONU, les chefs d'entreprise et les représentants d'ONG.



Le rapport sur les risques mondiaux du FEM pour 2024 identifie la désinformation et la mésinformation comme les plus grandes menaces pour les deux prochaines années. Alors que l’IA joue un rôle important dans la génération rapide d’une désinformation convaincante, les solutions mondiales sont rares. L’absence de réglementation mondiale sur l’IA constitue une préoccupation pressante, malgré l’accord provisoire de l’Union européenne.



Cependant, les critiques affirment que le programme du FEM pourrait rater son objectif, s'il ne pose pas de questions créatives. Selon Scholte, le FEM de cette année pourrait explorer la construction de la paix, au lieu de parvenir à la sécurité et débattre du concept de croissance plutôt que de considérer son opportunité comme acquise.



FEM : un club d’élite mondial ?

Certains critiques affirment que le Forum économique mondial et d’autres efforts multipartites, présentent des déficits démocratiques, excluant les personnes concernées d’une participation et d’un contrôle significatifs. La nature exclusive, et sur invitation de l'événement, soulève des questions quant à son impact sur l'homme ordinaire, avec des affirmations selon lesquelles une « élite mondiale » prendrait les décisions. Les complots, amplifiés pendant la pandémie du Covid-19, remettent en question le rôle du FEM dans les affaires mondiales.



Conclusion

La 54ème réunion annuelle du Forum économique mondial apparaît comme une plate-forme essentielle pour tracer la voie, à travers les défis actuels vers un avenir plus durable et plus équitable. Alors que les dirigeants convergent pour discuter, débattre et concevoir des solutions, l’esprit de collaboration et d’instauration de la confiance façonnera sans aucun doute le récit de l’année à venir. Dans un monde où l’incertitude plane, l’Assemblée annuelle témoigne du pouvoir de l’action collective et de la poursuite de valeurs partagées.







