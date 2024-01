France : Gabriel Attal nommé Premier ministre à 34 ans seulement

C’est un choix d’audace et de confiance pour la France, selon le président de la République française, Emmanuel Macron. En effet, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal a été nommé ce mardi 9 janvier 2024 à Matignon, après une ascension fulgurante.



Charge à lui désormais de faire prendre la greffe alors que son profil est très loin de celui d'Élisabeth Borne. Il était en décembre 2023 la personnalité politique qui recueille le plus d'opinions favorables, sans cependant pouvoir montrer encore concrètement les fruits de son action. Et son nom circulait régulièrement ces derniers temps dans les allées du pouvoir pour concourir à la mairie de Paris en 2026 voire même à la présidentielle de 2027.



À seulement 34 ans, ce macroniste de la première heure devient le Premier ministre le plus jeune de l'histoire de la France. Jusqu'à présent c'était Laurent Fabius qui détenait le record. À peine un an après son élection comme député des Hauts-de-Seine en 2017, dans la foulée de la première élection du chef de l'État, Gabriel Attal devient secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer.



À l'époque, il établit un premier record: celui du plus jeune membre de gouvernement depuis 1958. En charge de la jeunesse, le jeune homme tente alors de réaliser l'une des promesses de campagne du président : le service national universel (SNU).



En juillet 2020, en pleine crise sanitaire liée au Covid-19, l'ancien conseiller municipal de Vanves est nommé porte-parole du gouvernement de Jean Castex. De quoi lui permettre de gagner encore du galon en étant nommé ministre délégué au Budget.



Après le départ de Pap Ndiaye, Gabriel Attal arrive au ministère de l'Éducation nationale. Là encore, il fait tomber un record en devenant le benjamin de la rue de Grenelle de toute la 5ème République et le second plus jeune de toute l'histoire.



Désormais à la tête d'un portefeuille hautement sensible, le trentenaire s'attelle à de nombreux chantiers, de la lutte contre le harcèlement scolaire à une nouvelle mouture du baccalauréat en passant par "un choc des savoirs" au collège et au lycée. Une réforme de la formation des professeurs était jusqu'ici dans les tuyaux et devait être présentée dans les prochaines semaines.