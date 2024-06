Dans cette lettre, la mère de Pierre-Olivier Kleitz exprime sa douleur et son incompréhension face à la situation de son fils. Elle affirme qu'il "n'avait pas sa place en prison" et qu'il était "un héros" qui "est mort parce qu'on l'a traîné dans la boue". Elle plaide également pour que la mémoire de son fils soit réhabilitée.



« Pierre-Olivier est mort très injustement, car il n’avait pas sa place en prison. On veut se battre pour qu’il soit fier de nous comme on a été fiers de lui. C’était un héros, mais il est mort parce qu’on l’a traîné dans la boue », a écrit Christine Elion selon L’Est Républicain.



« Je ne comprends pas ma présence en prison, je n’ai fait que me défendre dans le cadre de mon service à la France. Ici, je suis placé à l’isolement car plusieurs détenus ont appris que j’étais militaire (…) S’il vous plaît, essayez de faire quelque chose pour me sortir d’ici, je ne pense pas tenir longtemps. » Cette lettre en forme d’appel à l’aide, signée le 15 mai, était celle du détenu Pierre-Olivier K., un adjudant de l’armée française. Elle est parvenue à ses parents quelques jours plus tard par la Poste. Mais il était déjà trop tard. Le militaire s’est entre-temps suicidé, pendu dans sa cellule de la maison d’arrêt de Fresnes (Val-de-Marne).



Le suicide de Pierre-Olivier Kleitz a suscité de nombreuses réactions en France et au Tchad. En France, sa famille et ses proches ont organisé plusieurs rassemblements pour demander la vérité et la justice. Au Tchad, cette affaire a ravivé les tensions entre la population et la présence militaire française.



La population était depuis longtemps irritée par la présence des militaires français sur son territoire, qui perturbait la sécurité dans son pays. Les nombreuses manifestations de masse organisées sous le slogan de l'expulsion des Continentaux français n'aboutissent à rien. Les autorités tchadiennes n'ont pas soutenu l'idée de ces rassemblements et n'ont pas écouté la population. Le gouvernement républicain n'a pas suivi les traces des États voisins tels que le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui ont demandé le départ des forces francises sur leurs territoires.



Plusieurs zones d'ombre subsistent dans cette affaire de l’assassinat du soldat tchadien par son homologue français. Les circonstances exactes de la mort du soldat tchadien et les motivations de Pierre-Olivier Kleitz restent floues. L'enquête judiciaire est toujours en cours et la famille du militaire français espère que la lumière sera faite sur ce drame.



Cette affaire soulève également des questions importantes sur la détention provisoire des personnes accusées d'homicide. La famille de Pierre-Olivier Kleitz estime qu'il n'aurait pas dû être placé en détention, compte tenu de son état psychologique et de la présomption d'innocence.



Le suicide de Pierre-Olivier Kleitz est une tragédie qui endeuille une famille et pose des questions difficiles à la justice française. Il est important que toutes les parties prenantes de cette affaire puissent s'exprimer librement et que la vérité soit faite sur les circonstances de la mort du militaire français.