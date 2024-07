France : Les couleurs du Tchad à l'honneur au défilé militaire du 14 juillet à Paris

La cérémonie a vu la présence de plusieurs emblèmes des pays qui ont joué un rôle crucial dans la Libération de la France. Les nations présentes ont été saluées au son des cornemuses interprétant "Blue Bonnets over the Border". Parmi les 31 emblèmes présents, 12 provenaient de pays ayant participé au débarquement de Normandie avec des unités constituées : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Slovaquie, Grèce, Pays-Bas, Norvège, Belgique, Luxembourg, Pologne, Australie et Nouvelle-Zélande.



Onze pays africains étaient également à l'honneur : Bénin, Cameroun, République Centrafricaine, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Madagascar, Sénégal, Tchad et Togo.



Un jeune volontaire tchadien se distingue



Parmi les moments forts du défilé, la présence de Christopher Djonouma, un jeune tchadien de 20 ans, a particulièrement attiré l’attention. Engagé en service civique en France, Christopher a fièrement porté les couleurs du Tchad sur l’Avenue des Champs-Élysées. Il faisait partie du cortège des Volontaires en Service Civique dans le cadre du programme Terre de Jeux, symbolisant la coopération franco-tchadienne et l'engagement des jeunes pour des causes nobles.