France : l’ambassadeur du Cameroun reçoit le sultan des Bamoun

Sa majesté Muhammad Nabil Mforifoum Mbombo Njoya, 20ème roi du peuple Bamoun (région de l’Ouest du Cameroun), a rendu une visite de courtoisie le 13 juin dernier, à Son Excellence André-Magnus Ekoumou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France.



A cette occasion exceptionnelle, le souverain Bamoun était accompagné de la reine mère (sa génitrice, veuve de son père), d'une délégation de grands notables de la cour de Foumban, et naturellement, des représentants de la grande communauté Bamoun de France.



Du côté diplomatique, on relevait la présence de l'ensemble des diplomates en poste à la chancellerie, dans les différents services techniques rattachés et au consulat général. Tout ce beau monde a assisté avec beaucoup de respectabilité, de curiosité et d'admiration à cette audience solennelle accordée au successeur de Nchare Yen, le fondateur de la dynastie Bamoun.



C’était une occasion unique, au cours de laquelle, l'ambassadeur du Cameroun en France a laissé son cœur s'ouvrir, pour que les mots sortis de sa bouche expriment d'emblée l'éloquence suave aux effluves poétiques, de son authentique émotion : « Merci infiniment d'avoir transporté sur les bords de la Seine, la fraicheur apaisante du Noun. Merci pour le comportement républicain et hautement patriotique des membres de votre communauté, qui ont toujours su répondre à notre appel, et sont toujours à nos côtés pour la défense des idéaux d'apaisement et de rassemblement et la promotion du vivre ensemble. »



Cerise sur le gâteau, à la fin de la visite, alors que l'ambassadeur raccompagne le Roi, en prenant un ascenseur, halte surprise au premier niveau. L’ambassadeur offre au roi, le cadeau de sa visite : les usagers, au niveau du grand hall de service du consulat général, près de 150 personnes, acclament le souverain.



Il s’est agi là d’un spectacle montrant l'image réelle et chaleureuse de l'unité du Cameroun ! Il faut rappeler que c’est le 10 octobre 2021 que Sa majesté Muhammad-Nabil Mforifum Mbombo Njoya a été désigné, à l'âge de 28 ans, Roi du peuple Bamoun, pour remplacer son défunt père Ibrahim Mbombo Njoya.



Administrateur civil, diplômé de l’ENAM de Yaoundé, il est en France depuis quelques jours, dans le cadre d’un grand périple qui l'amènera à rencontrer la communauté Bamoun d’Europe.