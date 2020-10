France : le parquet soulève une nullité dans la plainte d’Abbas Tolli contre Makaila.fr

Le Parquet a soulevé mardi une nullité dans la plainte de Abbas Tolli, gouverneur de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) contre Makaila Nguebla, directeur de publication du site d'informations Makaila.fr. Le procès a eu lieu à la 17ème chambre de presse du Tribunal de Paris.



"Le parquet dans son réquisitoire a soulevé la nullité de la plainte en relevant plusieurs irrégularités dans le dossier de la partie adverse. Notre défense, constituée de l’excellent cabinet de Me Dominique Tricaud, membre de la Conférence Internationale des Barreaux Francophones, a adhéré au réquisitoire du procureur. Il salué la vigilance de la justice française dans cette procédure", a indiqué Makaila.fr dans un communiqué.



Makaila Nguebla exprime "son soulagement face au réquisitoire prononcé par le parquet dans cette procédure judiciaire". Il renouvelle "son attachement à la liberté d’expression en France, au Tchad, en Afrique et dans le monde. Car elle garantit la libre expression de la diversité avec un esprit de tolérance et permet à l’humanité de vive dans un climat de paix sans la terreur".



De même M. Nguebla "rejette toute forme de violence contre la liberté d’expression des forces occultes d’où qu’elles viennent".



Mardi, la CTDDH a apporté son soutien à Makaila Nguebla dans un communiqué, dénonçant des "harcèlements injustifiés" et "contraires à la liberté d'expression".